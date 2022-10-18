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房客拖欠租金半夜落跑「留滿屋垃圾」 房東聽到清潔費估價氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
房客連夜搬家落跑，卻留下滿屋子的垃圾，原PO快氣炸！ 圖擷自爆怨公社
房客連夜搬家落跑，卻留下滿屋子的垃圾，原PO快氣炸！ 圖擷自爆怨公社

在中壢有一名房東上網抱怨房客，他表示房客拖欠租金及水電費未繳納，租約到期也不肯搬離，最後經提告法院，房客才連夜搬家落跑，卻留下滿屋子的垃圾給他清，他快氣炸！網友們也怒罵「租到這種房客真的很賭爛！」

日前一名房東在臉書社團「爆怨公社」貼出一組照片，並提醒「中壢一帶房東要注意！有一位惡房客，租約到趕不走，法院告他才搬走，留著一堆垃圾給我清。」原PO表示，該名惡房客不但水電費未繳納，還將屋內原有的電器類、傢俱等有價值的東西都搬光，現在要請人來估價清潔，初估報價費用至少要3.6萬元，令原PO氣到快要爆炸！

照片一出，底下吸引大量回應，不少網友感到驚恐，「這是人住的嗎？遇到這種奧房客，屋主真的倒楣」、「就恐怖欸，活在豬圈的」、「好噁，遇到這樣的人雖小耶」、「傻眼，我真的很好奇馬桶蓋怎麼弄的」、「可以提告請他恢復原狀吧！」、「這到底怎麼睡覺」、「說真的，這樣也住的下去，我也是很需要收驚」、「為什麼一堆胎哥鬼房客」、「我真的很佩服這種人，到底怎麼有辦法過生活？都不用洗澡了？」、「呃呃呃…我一直租不到就是這些奧客的問題」。

從照片上看起來，原本房屋的裝潢應該算是高檔的，有網友就表示「房子看起來不錯欸，怎麼搞成這樣！」也有不少網友安慰原PO說道，「好歹它願意離開了，不然你連整理再讓房子找到好主人的機會是0。辛苦了！！下一個會很好」、「說不定垃圾堆裡可以找到值錢的東西」、「現在要遇到好房客也是要燒好香的」、「這還小咖的，我住的對面曾經堪稱垃圾蟑螂屋」、「我之前也是遇到這種爛咖房客，房租不繳，到最後還偷溜走，把家裡弄到把亂七八糟像做資源回收一樣」。

房客連夜搬家落跑，卻留下滿屋子的垃圾，原PO快氣炸！ 圖擷自爆怨公社
房客連夜搬家落跑，卻留下滿屋子的垃圾，原PO快氣炸！ 圖擷自爆怨公社

房客 房東 爆怨公社

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