房客拖欠租金半夜落跑「留滿屋垃圾」 房東聽到清潔費估價氣炸

在中壢有一名房東上網抱怨房客，他表示房客拖欠租金及水電費未繳納，租約到期也不肯搬離，最後經提告法院，房客才連夜搬家落跑，卻留下滿屋子的垃圾給他清，他快氣炸！網友們也怒罵「租到這種房客真的很賭爛！」

日前一名房東在臉書社團「爆怨公社」貼出一組照片，並提醒「中壢一帶房東要注意！有一位惡房客，租約到趕不走，法院告他才搬走，留著一堆垃圾給我清。」原PO表示，該名惡房客不但水電費未繳納，還將屋內原有的電器類、傢俱等有價值的東西都搬光，現在要請人來估價清潔，初估報價費用至少要3.6萬元，令原PO氣到快要爆炸！

照片一出，底下吸引大量回應，不少網友感到驚恐，「這是人住的嗎？遇到這種奧房客，屋主真的倒楣」、「就恐怖欸，活在豬圈的」、「好噁，遇到這樣的人雖小耶」、「傻眼，我真的很好奇馬桶蓋怎麼弄的」、「可以提告請他恢復原狀吧！」、「這到底怎麼睡覺」、「說真的，這樣也住的下去，我也是很需要收驚」、「為什麼一堆胎哥鬼房客」、「我真的很佩服這種人，到底怎麼有辦法過生活？都不用洗澡了？」、「呃呃呃…我一直租不到就是這些奧客的問題」。