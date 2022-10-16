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好市多電視壞掉不願等2周報修 他祭出「這1招」秒換新挨轟：無恥秀下限

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，自己前年在好市多買的電視於上周壞掉了，雖然未滿3年保固期可以免費換新，但是他不想花兩周時間等待，於是打算先到好市多買一台新的回家，等換貨送來時再拿去退掉，引發眾人惹議。 示意圖／ingimage
一名男網友表示，自己前年在好市多買的電視於上周壞掉了，雖然未滿3年保固期可以免費換新，但是他不想花兩周時間等待，於是打算先到好市多買一台新的回家，等換貨送來時再拿去退掉，引發眾人惹議。 示意圖／ingimage

美式賣場好市多Costco）提供顧客無條件退貨機制，倘若消費者在遇到商品不符使用期望時可以申請退貨，但也因此造成部分民眾鑽這項規定的漏洞，試圖從中貪小便宜。一名會員表示，自己前年在好市多買了一台電視，用到上周突然壞掉了，由於未滿3年保固期，因此可以免費換新。然而他不想花兩周時間等待，於是提出先到好市多買一台回家，等換貨送來時再拿去退掉，引發眾人惹議。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己2020年9月在好市多買了一台TCL 75吋電視。上禮拜發現電視螢幕畫面黑掉沒影像，於是打電話給TCL客服。TCL維修人員到原PO家中查看，告訴他說由於電視未滿3年保固期，因此不用維修直接換一台新的給他。

不過電視換新需要兩周的作業時間，原PO覺得自己身為退休人士待在家三周沒電視看會很無聊，因此動腦勁想說「我就再到好市多搬一台回家，等換貨來時就把好市多買的拿去退，這帳應該還是算到TCL吧」。

貼文曝光，不少網友一面倒留言說「白眼翻到後腦勺」、「有這念頭就算了，還大喇喇地PO網讓大家知道，這才是扯到爆」、「拜託這種道德沉淪，無恥秀下限的事就免了吧！別降低人民素質，謝謝」、「兩星期也等不了？跑去拿一台再退貨，真的有省事嗎？沒電視機看用電腦也能看吧」、「可能也沒幾個兩星期可以等了」。

有網友提醒原PO「二年了，應該不會有同型號的電視在架上」、「不要濫用退貨機制，到時偷雞不著蝕把米，搞裂螢幕花更多」、「都吃到退休的年紀了，是要多傻才會把這種丟人現眼的想法說出來給人笑？」。

好市多 Costco 退休

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