環島六天五夜2人花3萬怨台灣旅遊貴 網點出一花費「貴到爆」

台灣邊境限制政策13日解封，不少人已規劃出國行程，不過也有民眾選擇在國內旅遊。日前一位網友和女友去了六天五夜的環島之旅，花了快三萬元，他抱怨「在台灣旅遊為什麼這麼貴？」，掀起鄉民熱議。

一名網友在PTT Womentalk板發文，提到上週和女友去環島了六天五夜，他回想這趟旅程「沒吃什麼大餐、沒住什麼高級飯店，大多都是簡單的民宿，然後在地小吃⋯⋯唯一一天住飯店就是在台北市，因為找不到民宿」，原Po表示最後兩人「竟然花了快三萬元」。

其中五個晚上的住宿分別是墾丁花了$2200、台東$1800、花蓮$1800+宜蘭$2000、台北$2800，總共是10300；其餘的費用：油錢$500、兩人餐費1500*6=9000、其餘開銷(各種門票、停車費) $3000，全部的花費加起來將近三萬元。

原Po認為除了東部的風景還不錯之外，其他沒有什麼有記憶點的景點，也不禁好奇「在台灣旅遊為什麼這麼貴？」

貼文一出引起網友紛紛留言，「台灣真的貴，但是你這樣已經算很便宜了」、「主要是貴在住宿」、「住宿不知道貴幾點」、「你的住宿房間也都算訂到低價了，不然根本不只3萬」、「台灣住宿這種價位1~2星，或沒有星級評價」、「那價格我還不如出國玩」、「日本玩6天也才3萬」、「最近才訂好日本住宿，15天東京京都大阪都訂大間雙人房一個人，才大概1萬3台幣」、「我在泰國待一個月含機票真的還不到3萬」。

不過也有人表示「一個人六天才1萬5哪裡貴」、「餐費9000你們不去玩也要花」、「你住和吃花太貴，我也機車環島七天六夜，兩個人加起來1萬出頭而已」、「沒有盤不盤的問題，在於要玩什麼品質」。