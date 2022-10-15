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自費3500元驗PCR卻沒CT值！他氣炸向民代申訴 醫院一查超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
PCR檢驗出陽性才會有CT值，非新聞當事醫院。 示意圖／聯合報系資料照片
PCR檢驗出陽性才會有CT值，非新聞當事醫院。 示意圖／聯合報系資料照片

雖然疫情逐漸趨緩，但變種病毒來勢洶洶，每天的確診數都高達萬例，不少民眾還是有自費採檢的需求。一位民眾到醫院做PCR，但卻遲遲等不到CT值結果，因此氣憤向民代申訴，醫院粉專小編事後也無奈解釋。

天主教輔仁大學附設醫院小編日前在臉書粉專發文，表示某天突然收到一則私訊，對方劈頭就問「為什麼PCR報告上沒有CT值？我3500元白花了！」這段訊息不僅連傳兩次，甚至還強調自己已向民代申訴。

小編看到訊息後簡直嚇壞，於是趕緊放下手中的便當，立刻聯繫相關單位，並詢問「我們醫院的PCR會提供CT值嗎？」負責單位回應「會啊！」小編又繼續追問「那這位民眾為什麼說他沒有拿到？」負責單位則表示「因為他是陰性！」小編簡直傻眼至極，腦海不斷放送「嗯，因為他是陰性！」

小編附上檢驗醫學科技術長王智鴻的科普，受檢者必須是陽性，才有辦法驗出CT值，「現行的儀器是針對檢體內病毒含量做偵測，若儀器在偵測時有達到最低偵測極限時，就會出現陽性反應，反之則為陰性」。

而PCR報告呈現陰性的可能原因有兩種，第一種狀況是受採檢人本身已經沒有病毒了；第二種是受採檢人「檢體」上的病毒量非常低也會斷定為陰性。在貼文的最後，小編還貼心幫忙總結，「檢驗出陽性才會有CT值，陰性自然不會有CT值」。

PCR 輔仁大學 疫情

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