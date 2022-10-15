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波蘭妹5年後再來台！最懷念台灣「這1點」：其他國家都沒有
經歷過900多天的嚴格防疫，台灣終於在13日解封國境。一名來自波蘭的正妹表示，5年前離開後，好不容易等到台灣國門開放，這也是她爆發疫情後第一次來台，除了佩服台灣人很遵守防疫規定外，最想念台灣的素食自助餐，笑說「這是其他國家沒有的」。
YouTube「不要鬧工作室」14日上傳最新影片，波蘭正妹Eli表示，5年前曾經來台灣生活一段時間，後來就飛離台灣，到英國定居、工作，今年1月開始到中美洲旅行，本來想待一年，但後來改變想法，想回到台灣。
Eli回來台灣後，發現台灣這幾年嚴格遵守戴口罩的規定，覺得很厲害，但感傷的是，以前路上很多店家因為受到疫情衝擊都不在了，另外最讓她想念的是「素食自助餐」，這真的是其他國家沒有的，已經讓她等不及要去吃。
Eli表示，這次回來來台灣的主要原因就是，有一天心裡有一個聲音，告訴她快點買飛台灣的機票，加上有很多很棒的朋友在這裡，不管大家身在何處，都像一家人一樣。
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