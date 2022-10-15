快訊

共伴效應影響更嚴重！專家指尼莎颱風若生成 可能隨即發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波蘭妹5年後再來台！最懷念台灣「這1點」：其他國家都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭正妹Eli疫情後第一次來台灣，表示很多店都受到衝擊倒閉，不免感到悲傷。示意圖／本報資料照片
波蘭正妹Eli疫情後第一次來台灣，表示很多店都受到衝擊倒閉，不免感到悲傷。示意圖／本報資料照片

經歷過900多天的嚴格防疫，台灣終於在13日解封國境。一名來自波蘭正妹表示，5年前離開後，好不容易等到台灣國門開放，這也是她爆發疫情後第一次來台，除了佩服台灣人很遵守防疫規定外，最想念台灣的素食自助餐，笑說「這是其他國家沒有的」。

YouTube「不要鬧工作室」14日上傳最新影片，波蘭正妹Eli表示，5年前曾經來台灣生活一段時間，後來就飛離台灣，到英國定居、工作，今年1月開始到中美洲旅行，本來想待一年，但後來改變想法，想回到台灣。

Eli回來台灣後，發現台灣這幾年嚴格遵守戴口罩的規定，覺得很厲害，但感傷的是，以前路上很多店家因為受到疫情衝擊都不在了，另外最讓她想念的是「素食自助餐」，這真的是其他國家沒有的，已經讓她等不及要去吃。

Eli表示，這次回來來台灣的主要原因就是，有一天心裡有一個聲音，告訴她快點買飛台灣的機票，加上有很多很棒的朋友在這裡，不管大家身在何處，都像一家人一樣。

Eli表示台灣有很多很棒的朋友，感覺大家就像一家人。 圖／YouTube不要鬧工作室
Eli表示台灣有很多很棒的朋友，感覺大家就像一家人。 圖／YouTube不要鬧工作室

邊境解封 波蘭 正妹 自助餐店

延伸閱讀

股市大崩盤他慘賠四百萬 只夠「再撐三個月房貸」網慘求救：怎麼辦？

3菜1肉便當80元vs. 150元選哪個？一尾魚掀熱議「水溝來的不敢吃」

好市多葡萄發霉 他怒：放1個月還拿來賣？1關鍵反被網嗆翻

她被客人稱呼阿姨氣炸！大票女網友揭地雷稱謂 這1詞也別用了

相關新聞

時隔939天！ 富驛酒店集團喜迎日本首發團 珍奶迎賓

國境鬆綁，觀光客出入境熱絡，富驛酒店集團旗下台北富驛時尚酒店時隔939天後、喜迎日本觀光客首發團，集團總經理侯嘉禎親自迎...

支持「愛最大」彩虹經濟！台北3大同志友善飯店限定專案1次看，餐廳住宿調酒統統都有

第二十屆台灣同志大遊行即將於10月29日正式舉行，為了響應彩虹平權，不少同志友善的飯店業者紛紛推出彩虹限定住房專案，希望各位支持平權的夥伴，不論遊行當日或是整個十月彩虹驕傲月，都能享受繽紛的住宿體驗。UDN小編特地整理台北三大頂級飯店的住宿優惠，一起來看看吧！

台中人秀身分證！ 下殺3.3折入住「李方艾美」酒店 早餐無限免費吃到飽

台中人快衝！ 最新星級飯店「李方艾美」推出市民專屬優惠，只要你是台中人，可入住原價18,000元的經典房型直接下殺3.3折，不到6千元即可入住，還能無限享用免費自助式早餐，優惠只到10月底，讓大家吃飽

水上迺夜市！超Chill「鬧熱關渡節」全台唯一「水上市集」登場，用美食環遊世界，再來場超解壓「枕頭大戰」

行程先排！一年一度的「鬧熱關渡節．光夜市」即將開張，將於10/28、10/29熱鬧登場，今年打造全台唯一的「水上市集」，絕對是本次活動的最大亮點！更有美食餐車、踩街枕頭大戰與真人圖書館等有趣內容，等你

台北101跨年煙火有新亮點！再加碼全台最高燈會地標

新冠疫情影響台灣近3年，今日起邊境正式解封，「0＋7」入境新制上路，入境者不再需要居家檢疫。今年台北101跨年煙火也勢在...

台北101年度熊正式出道 萬聖節賣萌出動陪玩全場域

每年台北101周年慶最搶手的年度熊，正式變成台北101吉祥物「熊歡歡與熊樂樂」明星熊，與另一組台北101 IP「Damp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。