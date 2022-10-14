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台灣通膨在可控範圍？財經網美被罵翻反嗆：好日子過太久而已

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家認為，台灣的通貨膨脹仍在可控範圍。圖／聯合報系資料照片
財經專家認為，台灣的通貨膨脹仍在可控範圍。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎肆虐全球，近年各國經濟也動盪不安，財經專家胡采蘋表示，只是寫了一句「台灣非常幸運我們通膨在可控範圍」，就引發網友批評，她坦言，「我們只是好日子過太久了，忘記壞事情都是怎麼發生的而已」。

胡采蘋在臉書粉專Emmy追劇時間發文表示，「之前在寫利率文的時候，寫了一句『台灣非常幸運我們通膨在可控範圍』，引來很多人留言表示那是因為台電中油吸收虧損，根本沒什麼了不起。平常這種事情被噴我還能理解，但這種時候被噴我就真的不懂」。

胡采蘋表示，「台灣這種調控物價的手段不就是為了應付現在這種情況嗎，太平盛世的時候物價無感，等到現在這種經濟供需混亂的時候，調控手段還是能顯出他的優點。通貨膨脹跌不下來是非常恐怖的事情，我們成長在Great Moderation時代，大溫和時代，通貨膨脹長期控制在2%，大家早就忘記通膨失控有多恐怖了」。

她指出，「通膨維持太久是會固化、成為慣性通膨的，因為經濟結構在比較長時間的通膨下發生改變，會有付不起錢買原物料的廠商倒閉，導致市面上商品供應更少。貨幣多而商品更少，就會導致通膨再上去，廠商再倒閉，一段時間之後通膨就會出現慣性」。

胡采蘋表示，「一旦通膨出現慣性，那就有機會進一步演變成惡性通膨，也就是大家很愛講的四萬台幣換一塊。我們只是好日子過太久了，忘記壞事情都是怎麼發生的而已」。

通膨 新冠肺炎 胡采蘋

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