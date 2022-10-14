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3菜1肉便當80元vs. 150元選哪個？一尾魚掀熱議「水溝來的不敢吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
物價越來越高，80元和150元的便當，你選哪個？ 圖擷自「爆料公社」臉書粉專
物價越來越高，80元和150元的便當，你選哪個？ 圖擷自「爆料公社」臉書粉專

一樣豐盛的餐點，你選貴的還是便宜的？物價漲不停，想要吃得飽足、健康又節省開銷，似乎越來越難了。兩名網友分別貼出自己便當，兩個都很豐盛，卻有近一倍的價差，而其他人看到這兩個便當的菜色，直呼不敢吃便宜的。

陳姓網友在臉書社團「爆廢公社貼出自己在自助餐買到的菜色，3菜1肉加1碗飯，要價150元，他向店員詢價後，得到焢肉60、三樣菜80、白飯10元的答案。「太貴了吧！」這樣的價錢讓他無法接受，認為他並沒有夾魚類，不應該貴到這種地步。

自助餐買的焢肉加3樣菜和1碗飯，要價150元。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專
自助餐買的焢肉加3樣菜和1碗飯，要價150元。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專

許多網友也質疑自助餐的計價，「我幾乎十多年不吃自助餐了，這種離譜的價格好多年了」、「自助餐夾菜的計費方式永遠是世界之謎，每次夾一樣的菜價格都不一樣」、「我也討厭自助餐，老闆都是看人在算錢的，甘願去買標好的便當」，還有人諷刺的說：「自助餐是財富的象徵，走進去前請先掂量下自己的口袋。」

不過也有人提出不同看法，認為價錢不算太誇張，「150自己煮看看，不想煮怕麻煩又要嫌貴」、「焢肉那麼多塊不貴啊，你識貨都挑貴的夾啊！秋葵也不便宜，番茄也是，蛋也是，只有豆干平價」、「其實這樣的價錢差不多啦！三層肉1斤就150以上了，那個番茄炒蛋也差不多要40-50元」。

顯然陳姓網友認為魚應該是自助餐裡價位最高的主菜，然而有另一名網友分享自己1魚3菜的晚餐，只要80元，卻未引來讚嘆，反而讓不少人直呼「不敢吃」。

80元的便當竟有一整尾魚。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專
80元的便當竟有一整尾魚。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專

這張同樣被分享在「爆廢公社」的便當照，除了紅蘿蔔炒蛋、杏鮑菇和青菜外，最搶眼的就是超出整個便當盒寬度的一條魚，價格看似相當划算，但引起熱議的卻是「魚的來源」。

「魚有問題…1條吳郭魚就要5、60塊了」、「這條吳郭魚肯定是水溝撈上來，不然這個價格…我不信」、「上次我看到有人在臭水溝抓魚，我問他們抓來吃的嗎，他們說，抓來賣自助餐，跟養鴨」、「自助餐的手掌大小吳郭魚我都不碰，幾年前實際問過溪邊釣魚的外勞，的確是有某些自助餐業者在收購…除非是你可以信任的業者，不然還是吃別的魚吧」。

這類討論讓不少人直呼「以後去自助餐都不敢點魚了」，但有知悉行情的網友表示，專人照料的吳郭魚因管理容易，其實很便宜，「一般自助餐都有固定的食材商來源，那個80元便當在南部是一般的價格，並沒有奇怪的便宜」。

便當 吳郭魚 爆廢公社

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