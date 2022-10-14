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為何仙草愛玉招牌「中間卡羽球」？釣出老饕來解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享一間專賣愛玉仙草的店，但招牌上卻有一顆羽球，令他十分好奇「這顆羽球的意思為何。圖擷自路上觀察學院。
一名網友分享一間專賣愛玉仙草的店，但招牌上卻有一顆羽球，令他十分好奇「這顆羽球的意思為何。圖擷自路上觀察學院

路邊時常會看到許多有趣的店名，每每總會引發熱烈討論。近日，一名網友就分享一間專賣愛玉仙草的店，但招牌上卻有一顆羽球，令他十分好奇「這顆羽球的意思為何」，文章曝光也釣出老饕來解答。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一間專賣仙草愛玉的店，只見招牌上「愛玉仙草」中間，卡了一顆羽球，讓他很好奇「為什麼中間是羽球呀」。

文章曝光，網友們紛紛猜測可能原因，「我們的仙草與愛玉料都是用羽球拍壓出來的呦」、「本來我是不在意，但你發出來之後我好在意了」、「老闆是海豚刑警粉絲」、「老闆希望這輩子可以予取羽球，大富大貴啦」。

也釣出老饕來解答，「我記得這間是羽球店+賣飲料的複合店，之前走進去老闆好像在修球拍，然後問我要喝什麼，就開始幫我裝飲料」、「這家愛玉好吃！料很實在！老闆愛打羽球，也有賣羽球用品和幫忙穿線喔」、「之前我去買羽球順便買一杯檸檬愛玉，一舉兩得」。

事實上，該間店是位於新北市永和區民生路的「愛玉X仙草」。招牌中間的羽球，取「與」諧音，即變成「愛玉與仙草」，店名的由來是因該店老闆年輕時熱愛打羽球，也曾在台灣成立羽球俱樂部，後來和朋友學習做愛玉及仙草，便開了一間複合式的飲料店。而老闆也在粉專中轉貼該貼文，並感謝網友們的關注。

羽球

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