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外送員抵達傳訊「忘了拿餐」 眾人笑翻：跑心酸的喔？

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／ingimage
外送員示意圖。圖／ingimage

加入外送門檻不高，不少人都會當成正職或兼差的選擇，而民眾也越來越傾向利用外送來解決三餐，不過有一名網友就在臉書抱怨點餐後，外送員竟然忘了拿餐，讓他相當傻眼。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出對話截圖，他點餐沒多久，外送員就發訊息表示自己正在前往他家的途中，抵達後又再傳訊息通知一次，原本可以準備好好享受美味大餐，但下一句話卻讓原PO看了非常傻眼。

他請外送員放在門口就好，沒想到對方竟然說餐點還放在店家忘了拿，並表示正要趕回去取餐，讓原PO無奈地說「我備註可沒有寫人來就好耶」，離譜的行徑也讓不少人笑翻。

鄉民們留言搞笑說「超好笑，到底是怎麼忘記餐點直接騎過去的」、「他是跑心酸的喔」、「我是叫外送，不是叫支援欸」、「我這輩子一定不能做外送員」、「往好處想，他有負責再跑一趟取回餐點」、「莫名被戳到笑點」、「你點的是外送還是外送員？」、「你點的外送員已到」、「外送唯一的工作也能忘記」。

也有外送員有相同經驗，「笑死，我之前第一次外送的時候真的就是這樣」、「我有一次也這樣，直接送了個寂寞，還很不好意思跟客人說忘記拿餐了」、「是真的有可能會忘記，之前噴店家店裡的酒精，結果就直接無視餐點的存在，而且那一趟我記得又多跑了五公里吧。」

原PO貼出和外送員的對話截圖。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO貼出和外送員的對話截圖。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員

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