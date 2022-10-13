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他突然想剪髮進店見「1制度」秒放棄 網友掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨，本來想去剪頭髮，但不少理髮廳都需先預約才能剪，令他相當無奈直呼，「為什麼現在很多店都變預約制了？」，吸引不少網友熱烈討論。圖／ingimage
有網友抱怨，本來想去剪頭髮，但不少理髮廳都需先預約才能剪，令他相當無奈直呼，「為什麼現在很多店都變預約制了？」，吸引不少網友熱烈討論。圖／ingimage

不少餐廳、診所甚至是理髮廳避免讓客人排隊等太久，會改為預約制。一名網友抱怨，本來想去剪頭髮，但不少理髮廳都需先預約才能剪，連去汽車保養都要預約，令他相當無奈直呼，「為什麼現在很多店都變預約制了？」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「女人版」以「對於什麼都變預約制感到厭煩」為題，他剪頭髮常常是一時興起，有時突然想剪頭髮，在路上看到喜歡的店會直接走進去，但很多店若沒有提前預約都無法剪髮，但有時想做事情就是興致一來突然去做，原po也抱怨，現在竟然進化到，連去汽車保養都要預約，「會不會太誇張」，於是想問問，「為什麼現在很多店都變預約制了？」。

網友紛紛表示，「我想去的皮膚科預約制，每次開放3秒內預約額滿...」、「可能想要走精緻一點的客製化路線吧」、「預約了比較好安排人手吧」、「這樣才好，代表店家懂得維持服務品質和兼顧生活品質，上一代很多長輩沒培養嗜好興趣，所以就是一直賺錢，現在人思維不同了」、「這些很需要人力花時間處理的事，我覺得就應該預約制」、「我沒辦法排隊或等待，我就喜歡預約制」、「太多人方便當隨便、預約制可以有效避免…」。

不過，有網友認為，「我直接不剪了，超煩的」、「最煩躁的是預約了之後，到現場還要等一個小時，那我是預約心酸的嗎？」、「火大+1，什麼都要約！吃飯旅遊很多事都是一時興起想做！」、「醫院要預約真的很邏輯死亡」、「連銀行開戶都要預約，聽到當下也是傻住」、「真的不愛預約制，臨時想幹嘛都不能，反而覺得麻煩」。

有網友則表示，「要預約滿正常的，國外大部分都要預約，台灣真的太方便慣壞很多人，然後又被嫌到爛..」。

頭髮 剪髮

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