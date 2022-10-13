不是冷氣冰箱害的…她揪出家中「1隱形」吃電怪獸 連水電工都沒發現

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聯合新聞網／ 綜合報導
電表示意圖。有民眾指出，家裡明明就只有2個人住，以往的電費卻都在1000度以上，即便重新拉電線，電費依舊「居高不下」。 聯合報系資料照片／記者張議晨攝影
電表示意圖。有民眾指出，家裡明明就只有2個人住，以往的電費卻都在1000度以上，即便重新拉電線，電費依舊「居高不下」。 聯合報系資料照片／記者張議晨攝影

電費是每個家庭的基本支出，錯誤的用電習慣很可能導致荷包失血。有民眾指出，自家以往的電費都在1000度以上，明明就只有2個人住，也重新拉電線，然而電費依然「居高不下懷疑人生」，揪出家中的吃電怪獸後，發文提醒大家「您各位是否也有神桌該檢查檢查」？

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」指出，家中只有2人同住，可是電費都在1000度以上，即便後來已經搬家居住坪數從40坪縮減到17.5坪，並且在新家特地重拉電線，然而電費依舊高得嚇人。原PO分析，家中不過就是電燈、冰箱、洗碗機和神桌在用電而已，且有試著關掉運作中的冰箱和洗碗機，卻看到電表「依然飛速旋轉」。

原PO曾找來水電師傅到家裡檢查，卻沒查出問題，於是只好發揮柯南精神，終於抓到「吃電怪獸」是神桌燈泡。原PO解釋，因為冰箱是93年出廠的舊款，「本來我預計它就是月繳800（元）左右」，沒想到神桌的4顆燈泡在連續2個月每天24小時開著的情況下，一共用掉132.48度，花費222元，因此奉勸眾人「有神桌該檢查檢查」。

有民眾透露，家中神桌的4顆燈泡在連續2個月每天24小時開著的情況下，一共用掉132.48度，花費222元，因此奉勸眾人「有神桌該檢查檢查」。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
有民眾透露，家中神桌的4顆燈泡在連續2個月每天24小時開著的情況下，一共用掉132.48度，花費222元，因此奉勸眾人「有神桌該檢查檢查」。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

貼文一出，不少網友被點醒表示「神桌這麼花錢，可怕」，有內行人建議「這種多燈神桌當然比較吃電，想省電就看燈泡能否更換LED燈泡」，即便原PO現在用的是日光燈和鹵素燈泡，「相對應的規格都應該有LED可替換，只要確認規格，網購都買得到」。

一名女網友秀出自家電費帳單，表示家中神桌的4顆燈泡在連續2個月每天24小時開著的情況下，一共用掉132.48度，花費222元。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
一名女網友秀出自家電費帳單，表示家中神桌的4顆燈泡在連續2個月每天24小時開著的情況下，一共用掉132.48度，花費222元。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

台電電力粉絲團日前整理出「吃電怪獸圖鑑」，帶民眾「一起看看誰會神不知鬼不覺地在耗電」。台電表示，家中常見的吃電怪獸可分2類：

第一類：穩定進攻型，包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間保溫會一直吃掉你的電。其對戰方式就是可加裝定時器，避免長時間保溫，以及選擇能源效率1級的產品購買。

第二類：低調隱藏型，包括電視機上盒、音響、噴墨印表機，待機電力常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸。其對戰方式就是改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。

台電電力粉絲團整理出「吃電怪獸圖鑑」，帶民眾認識家中的吃電怪獸有哪些，以及可以如何減少不必要的耗電。 圖／翻攝自臉書社團「台電電力粉絲團」
台電電力粉絲團整理出「吃電怪獸圖鑑」，帶民眾認識家中的吃電怪獸有哪些，以及可以如何減少不必要的耗電。 圖／翻攝自臉書社團「台電電力粉絲團

電費 冰箱 水電 台電

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