鐵板燒店徵才廣告「簡單粗暴」 網一看爆笑：老闆心胸寬大

餐飲業流動率很高，常常看到不少業者會在店外拉布條徵人。一名網友在路上看到一家鐵板燒正在徵人，但仔細一看，求職廣告上還寫著「歡迎8+9、屁孩」等字，令不少網友看了不禁爆笑及熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在路上看到一家鐵板燒正在徵師傅及新進人員，薪資待遇是「比基本薪資多5000元及比基本薪資多2000元」，月休8天、上班8小時，歡迎二度就業、上班族、下班族、學生、8+9、屁孩，令原po不禁直呼「簡單粗暴的徵人海報」，引起不少網友爆笑及熱烈討論。

網友紛紛表示，「表示流動率一定很高！才會為了每年調整的基本工資做準備！」、「沒有包手（刺青刺整手）的鐵板燒師傅是沒有靈魂的」、「不是包手的鐵板師傅我可是不吃的喔」、「到時門口就一堆莫忘初衷的摩托車」、「真有創意，看到我都想進去吃了！」、「比《面議》兩個字順眼多了」、「很直白啊～」、「歡迎8+9、屁孩！！！」、「浪子鐵板燒」、「老闆真是心胸寬大，連8+9跟屁孩都願意接受～XDD」、「老闆看來很硬，連+9、屁孩都收」。

有網友則表示，「肯花自己勞力和時間去賺錢的人，都應該給予尊重！」、「其實不只這家，平價鐵板燒幾乎都是零歧視的行業，學歷過去有無經驗不管，基本上是只要肯做肯學就錄用你，百業的標竿」、「看到下面的歡迎8+9、屁孩，在吃大埔鐵板燒的時候會有一種『浪子回頭』的感覺，你可以樂觀的覺得這個社會在變好」。

有網友則認為，老闆很聰明，在徵人廣告上寫基本薪資，就不用一直換布條，「基本工資每年都在調，這樣可以多掛幾年」、「所以會一直隨基本工資調升，然後就不用換廣告，其實已經比很多無良餐飲好了」、「欸這聰明欸，每年漲基本工資=每年布條都要重做，不然等等就有可能被檢舉低於基本工資」。