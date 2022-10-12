快訊

安平古堡不改名！李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

大便突然變臭？專家曝日常7種行為「改變腸道菌叢」恐是警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵板燒店徵才廣告「簡單粗暴」 網一看爆笑：老闆心胸寬大

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到一家鐵板燒正在徵人，但仔細一看，求職廣告上還寫著「歡迎8+9、屁孩」，令不少網友看了不禁爆笑。圖／路上觀察學院
有網友看到一家鐵板燒正在徵人，但仔細一看，求職廣告上還寫著「歡迎8+9、屁孩」，令不少網友看了不禁爆笑。圖／路上觀察學院

餐飲業流動率很高，常常看到不少業者會在店外拉布條徵人。一名網友在路上看到一家鐵板燒正在徵人，但仔細一看，求職廣告上還寫著「歡迎8+9、屁孩」等字，令不少網友看了不禁爆笑及熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在路上看到一家鐵板燒正在徵師傅及新進人員，薪資待遇是「比基本薪資多5000元及比基本薪資多2000元」，月休8天、上班8小時，歡迎二度就業、上班族、下班族、學生、8+9、屁孩，令原po不禁直呼「簡單粗暴的徵人海報」，引起不少網友爆笑及熱烈討論。

網友紛紛表示，「表示流動率一定很高！才會為了每年調整的基本工資做準備！」、「沒有包手（刺青刺整手）的鐵板燒師傅是沒有靈魂的」、「不是包手的鐵板師傅我可是不吃的喔」、「到時門口就一堆莫忘初衷的摩托車」、「真有創意，看到我都想進去吃了！」、「比《面議》兩個字順眼多了」、「很直白啊～」、「歡迎8+9、屁孩！！！」、「浪子鐵板燒」、「老闆真是心胸寬大，連8+9跟屁孩都願意接受～XDD」、「老闆看來很硬，連+9、屁孩都收」。

有網友則表示，「肯花自己勞力和時間去賺錢的人，都應該給予尊重！」、「其實不只這家，平價鐵板燒幾乎都是零歧視的行業，學歷過去有無經驗不管，基本上是只要肯做肯學就錄用你，百業的標竿」、「看到下面的歡迎8+9、屁孩，在吃大埔鐵板燒的時候會有一種『浪子回頭』的感覺，你可以樂觀的覺得這個社會在變好」。

有網友則認為，老闆很聰明，在徵人廣告上寫基本薪資，就不用一直換布條，「基本工資每年都在調，這樣可以多掛幾年」、「所以會一直隨基本工資調升，然後就不用換廣告，其實已經比很多無良餐飲好了」、「欸這聰明欸，每年漲基本工資=每年布條都要重做，不然等等就有可能被檢舉低於基本工資」。

基本工資 薪資 廣告 餐飲業

延伸閱讀

學生打工族歡呼！基本工資連7調引發網友熱烈討論

蘇揆拍板核定基本工資調漲方案 逾232萬名勞工受惠

基本工資調漲…他直呼「一點都不想發薪水」 網友兩派戰翻

明年基本月薪、時薪雙漲好棒棒？網轟「治標不治本」：根本變相減薪

相關新聞

明國境解封！換護照超誇張人潮塞爆櫃台 「免排隊撇步」曝光

隨著世界各國逐漸開放國門，我國邊境也將於明（13）日解封，實施入境檢疫「0＋7」新制，不少民眾都等不及要出國玩了。一名網友在臉書上發文，分享申請換發護照的現場人潮，排隊隊伍大排長龍，抽到號碼牌後還可能要等200人，引發內行人建議「還是找旅行社代辦吧！」

鐵板燒店徵才廣告「簡單粗暴」 網一看爆笑：老闆心胸寬大

餐飲業流動率很高，常常看到不少業者會在店外拉布條徵人。一名網友在路上看到一家鐵板燒正在徵人，但仔細一看，求職廣告上還寫著「歡迎8+9、屁孩」等字，令不少網友看了不禁爆笑及熱烈討論。

7年繳清207萬房貸！ 他曝1招還錢秘訣「免多繳利息」

房價不斷上漲，加上央行日前再度宣布升息半碼，房貸族已經苦哈哈，笑不出來，每個月的房貸壓力也加重。不過有網友日前表示，自己等了七年，終於可以按下「結清」這個選項。

半年前訂好喜餅卻突被告知「無法如期出貨」 理由扯爆惹眾怒

新人在籌備婚禮時需要注意許多眉眉角角，近日就有一對預計11月訂婚的新人爆料，他們提前半年前就訂好某家知名糕點店的70盒喜餅，豈料距離婚期不到30天時，他們主動聯繫店家預約取貨時間，才被對方告知喜餅「無法如期出貨」，理由是外包裝需要更動，讓這對新人當場傻眼。

孩子穿390元菜市場衣服被老師酸 媽媽亮出「驚人行頭」霸氣反擊引網論戰

一名媽媽貼文表示，孩子學校的老師近日「踩到她底線」，因他們家經常讓小孩穿菜市場買的便宜衣物，平時也沒有替孩子特別打扮的習慣，老師卻因其衣著就質疑孩子說「去101看過夜景」是說謊，並質疑「家境不好的小孩可能沒有去過」，讓媽媽及許多網友都相當傻眼。

顧客傻眼用餐完畢結帳多收30元 店家「無公告」卻喊：得收費

許多店家會規定「禁帶外食」，避免造成業者收拾的麻煩，但日前有位顧客指出，他帶孩子去吃飯時，孩子吃到一半吵著口渴要買飲料，他去附近的超商買了飲料給孩子喝，沒想到在結帳時老闆娘告知「因為攜帶外食，所以多收30元」，讓他超傻眼表示「店家牆上沒有標示要多收30元」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。