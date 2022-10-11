桃園水煎包店掛紅布條「超誠實5字」 網友笑：這招有省錢！

不少店家會在自家店門口外掛上一個紅布條，內容不外乎是新產品的訊息或是各種促銷。近日有網友補捉到一家水煎包店，最外面的招牌底下也掛了一個紅布條，不過上頭寫的大大「五個字」，讓人看了不禁莞爾一笑。

網友在臉書社團「路上觀察學院」po照，店家發揮巧思，把宣傳紅布條當成擋太陽用，所以也直接在上頭明白了當寫說「遮太陽用的」，完全跟賣的水煎包毫無相關。

此外，更有網友仔細發現，店家最外頭的招牌已經變成「ㄔㄠˋㄏㄨㄟㄉㄚ」，根本就像是被太陽烤焦的感覺，直曬的威力太強了。其他人也留言說「招牌嚴重曬傷」、「水煎包都焦了」、「外牆那水煎包的招牌可以髒黑成這樣，全台應該沒幾家」，不過也有人認為可能是在門口拜拜，燒金紙時金爐燻出來的。

更有在地人認出是這家水煎包位處桃園，「以前12元一個，好吃」、「我們龍壽街上。」其他人更認為「用這種的遮陽比較便宜」、「很實用」、「老闆好直白呀」，還有人笑說「這種熟度在我們台南很常見。」