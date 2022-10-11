快訊

不姑息！遭匿名留言控性騷女學生 葉丙成向刑事局告了

登山攀冰好手徐耀群命喪玉山 噩耗震撼國內外登山界

桃園水煎包店掛紅布條「超誠實5字」 網友笑：這招有省錢！

聯合新聞網／ 綜合報導
水煎包店老闆製作了紅布條要遮擋太陽。圖擷自路上觀察學院
水煎包店老闆製作了紅布條要遮擋太陽。圖擷自路上觀察學院

不少店家會在自家店門口外掛上一個紅布條，內容不外乎是新產品的訊息或是各種促銷。近日有網友補捉到一家水煎包店，最外面的招牌底下也掛了一個紅布條，不過上頭寫的大大「五個字」，讓人看了不禁莞爾一笑。

網友在臉書社團「路上觀察學院」po照，店家發揮巧思，把宣傳紅布條當成擋太陽用，所以也直接在上頭明白了當寫說「遮太陽用的」，完全跟賣的水煎包毫無相關。

此外，更有網友仔細發現，店家最外頭的招牌已經變成「ㄔㄠˋㄏㄨㄟㄉㄚ」，根本就像是被太陽烤焦的感覺，直曬的威力太強了。其他人也留言說「招牌嚴重曬傷」、「水煎包都焦了」、「外牆那水煎包的招牌可以髒黑成這樣，全台應該沒幾家」，不過也有人認為可能是在門口拜拜，燒金紙時金爐燻出來的。

更有在地人認出是這家水煎包位處桃園，「以前12元一個，好吃」、「我們龍壽街上。」其他人更認為「用這種的遮陽比較便宜」、「很實用」、「老闆好直白呀」，還有人笑說「這種熟度在我們台南很常見。」

延伸閱讀

脆皮水煎包18元超大顆！新竹美食「老黃家水煎包」隱身鐵皮屋老店

台北特色水煎包「鄒家水煎包」藏身於東湖市場旁，醬肉跟麻辣豆腐口味只有這裡吃得到！

在地最強水煎包！ 中壢老牌「曾水煎包」親民價一顆8元　現做現煎、一出爐就秒殺

屏東／長治鄉美食繁華水煎包 香脆大顆水煎包 紮實外皮肉餡香嫩

相關新聞

桃園水煎包店掛紅布條「超誠實5字」 網友笑：這招有省錢！

不少店家會在自家店門口外掛上一個紅布條，內容不外乎是新產品的訊息或是各種促銷。近日有網友補捉到一家水煎包店，最外面的招牌底下也掛了一個紅布條，不過上頭寫的大大「五個字」，讓人看了不禁莞爾一笑。

十年沒見前同事突聯繫借錢 離譜行徑讓網傻眼：別人都欠他？

有網友表示自己十年沒見的前同事突然與自己聯繫，沒想到一開口竟是要借錢，甚至還要網友「領薪水後說一下」讓人相當傻眼，這樣的行徑引來許多網友回應「領錢關他屁事？」、「好像都別人欠他？」。

七年級超級愛抱怨？鄉民2點心酸真相痛訴「我們是被社會剝削的世代」

近年來物價水準飛漲，薪水卻停滯不前，引來不少抱怨，七年級生做為當前社會青壯勞動主力，更是滿腹苦水吐個不停，有民眾就疑惑「為什麼七年級這麼愛抱怨」，從上大學哀學制，出社會到現在也仍念個不停，總覺得社會欠他們，到底有什麼問題，引發網友熱議，有人直言「七年級其實就是被社會剝削的一整個世代」，道盡悲酸。

潔癖不給進屋、吊車錢僅出一半 客戶訂床墊列「9點奇葩規定」

有網友爆料，表示客戶訂床墊時竟「提一堆奇葩要求」，甚至還因潔癖導致不能入內，試圖用吊車解決問題，吊車錢還「只出一半」，讓他相當傻眼，引來許多網友留言回應，有人表示「乾脆送到樓下叫他自己搬」。

台灣訓練不出橘色惡魔？網點名「這高中樂旗隊」：奪世界音樂大賽季軍

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，成為首支獲邀在國慶大會表演的外國團體，高水準的演奏好評不斷，獲PTT網友點評為當日最佳表演，但也有人好奇「為什麼我們不能自己產一隊惡魔出來？」貼文引發熱議，有網友表示「建中樂旗聯隊」才剛奪下世界大賽季軍，證明台灣也是有高手的。

「歪嘴雞吃好米」是稱讚？一碗魚丸湯扯出歪理惹怒她 網群喊：快逃！

每個人或多或少都會對某些食物不感興趣，如果有人又要強迫你吃的話，可能就容易造成彼此間不必要的爭端，有一名女網友在臉書社團抱怨，說她日前與一名摩羯男去淡水遊玩，就因一碗魚丸湯而大吵，網友們紛紛站出來怒喊「沒救了這個人，活該他母單」，一碗魚丸湯看清一個人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。