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十年沒見前同事突聯繫借錢 離譜行徑讓網傻眼：別人都欠他？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示十年沒見的前同事突然傳訊息，一開口竟是為了借錢，其後續舉動讓人相當傻眼。 圖源：ingimage
網友表示十年沒見的前同事突然傳訊息，一開口竟是為了借錢，其後續舉動讓人相當傻眼。 圖源：ingimage

有網友表示自己十年沒見的前同事突然與自己聯繫，沒想到一開口竟是要借錢，甚至還要網友「領薪水後說一下」，讓人相當傻眼，這樣的行徑引來許多網友回應「領錢關他屁事？」、「好像都別人欠他？」。

有網友在爆怨公社發文表示，自從10年前自己16歲時，就很常聽這位前同事跟老闆預支薪水，之後久沒聯絡，去年在工作的地方偶遇加line，這一年間都沒有碰面，僅稍微聊天而已，但這兩天卻很勤勞的傳訊息給自己，感覺相當奇怪。

果然對方馬上就顯露傳訊息的本意，原來就是要借錢，而原PO委婉表示「我還沒領薪水」後，對方竟回問「你幾號領？」、「阿你領（薪水）再跟我說唷」，讓原PO直接傻眼拒絕「我也沒有要借的意思餒」。

許多網友看到這些對話，傻眼回應「我16歲打工也遇過這種人！過20年了！她還在到處借錢！還有打到我娘家去找我借！很恐怖的感覺！」、「都不知道這種人怎麼說話的，一開口好像都別人欠她」、「領錢關他屁事」、「借錢不如捐給流浪狗，至少狗狗還會感激」。

網友貼出聊天室截圖，前同事甚至要求她於發薪日報備，讓人相當傻眼。 圖擷自爆料公社
網友貼出聊天室截圖，前同事甚至要求她於發薪日報備，讓人相當傻眼。 圖擷自爆料公社

薪水 爆怨公社

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