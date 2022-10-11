「歪嘴雞吃好米」是稱讚？一碗魚丸湯扯出歪理惹怒她 網群喊：快逃！

每個人或多或少都會對某些食物不感興趣，如果有人又要強迫你吃的話，可能就容易造成彼此間不必要的爭端，有一名女網友在臉書社團抱怨，說她日前與一名摩羯男去淡水遊玩，就因一碗魚丸湯而大吵，網友們紛紛站出來怒喊「沒救了這個人，活該他母單」，一碗魚丸湯看清一個人。

日前有一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，她本身對丸類的食物不怎感興趣，前幾天與一名朋友介紹的40歲母單摩羯男到淡水約會，摩羯男點了一碗魚丸湯，有4顆魚丸，摩羯男想跟原PO一人吃兩顆，但原PO堅決不吃，摩羯男就說原PO「歪嘴雞吃好米」，原PO一聽就知道這句話是罵人的意思，但摩羯男卻說是在誇原PO，東西都吃好的、吃貴的意思，原PO覺得摩羯男分明是在罵她，卻又嘴硬不認錯。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為原PO抱屈，「就有人不愛吃丸子類呀，跟歪嘴雞有什麼關係呀」、「不吃就不要吃」、「聽到歪嘴雞，我就覺得是罵人」、「告訴他，不會講話，不如不要說話 」、「一個魚丸湯就這樣拐彎罵人，這種男人可以滾了」、「從小被這樣教育，那他活到40歲都沒看書或看電視電影，不知道要尊重他人嗎？」、「原來真有人憑實力單身」、「沒救了這個，活該他母單」、「40歲？繼續母單吧」。

原PO說他在他親戚眼中是乖乖牌，孝順善良又聽話，所以他親戚介紹給原PO認識後，他的行為令眾親戚完全大改觀，但是他自己也說那是裝出來的，不過原PO認為一個人要裝乖裝了40年，也蠻厲害了。

也有不少網友良心建議原PO說，「這種就別再給他機會了，臭嘴男欸！」、「說這句基本就，謝謝不要聯絡了」、「一個連誇讚跟貶抑都分不清楚的男人，遲早會被言語暴力攻擊」、「40歲還母單就真的母湯了，建議讓他繼續母湯下去就好，這樣交的到女友嗎？難怪母單40年，嘖嘖」、「讓他繼續單身，女生要好好保護自己，一輩子聽這種人說話，身體會不舒服」。