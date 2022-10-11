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「運氣太pro max！」iPhone滑落排水溝失而復得 網驚呼：湖中女神顯靈啦

聯合新聞網／ 綜合報導
有一位網友上臉書社團分享他手機失而復得的喜悅！圖擷自爆廢公社二館
有一位網友上臉書社團分享他手機失而復得的喜悅！圖擷自爆廢公社二館

有一位網友上臉書社團分享他手機失而復得的喜悅！他10月8日到嘉義朴子的排水溝釣魚時，不小心把Apple iPhone 13 Pro Max手機滑落進大排水溝裡，釣完魚後立刻新購一支一模一樣的手機，結果晚上突然接到朴子派出所的來電，原PO大笑說「靠北真的太pro了」。

日前有一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，說他到到嘉義朴子的排水溝釣魚時，那支剛買不到一個月的Apple iPhone 13 Pro Max手機，就從口袋滑出滾下排水溝，結果釣完結束回到台中，立刻又買了一支一模一樣的，到了晚上突然接到朴子派出所的來電，說有人撿到他的手機，原PO心想，「這根本不可能撿的到好不好」，於是隔天就跑到嘉義朴子派出所領回手機，重點是它還是開機狀態，而且功能一切正常！

原PO好奇「為什麼派出所連絡的到我？」員警說是拔手機的SIM卡、通知電信業者，才順利找到失主的。這真的不是業配也沒要賣手機，原PO還附上10月9日到朴子派出所失而復得的開心照片。

貼文曝光後，累積近九千人按讚留言，許多網友不可置信的表示，「好神奇啊」、「湖中女神顯靈啦」、「很有福報耶」、「註定是你的」、「你運氣很pro欸」、「運氣也是 pro max」、「太厲害了，掉到大排還被撿到」、「找到的這隻可以當傳家寶了」、「恭喜有兩隻手機了」、「原來13新增咬魚鉺的功能」。

也有網友好奇的提到一些重點問道，「怎麼撿的才是重點！」、「重點是你還買得到，13 pro max很缺貨」、「重點是13PM還有新機買得到」、「此文重點，失而復返，感謝那個善心人之有錢能立刻再買一隻一模一樣的手機好羨慕」、「原po到底該說幸運呢還是…撿到的人的人品，講實話運氣也是一部分，撿的人太好心也是一部分」、「一個感人肺腑的炫富故事」。

嘉義 爆廢公社 排水溝 手機

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