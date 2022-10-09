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台北車站黑白格席地而坐成常態 他問「為何不直接擺椅子？」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都會在台北車站黑白格席地而坐。圖擷自爆廢公社二館
不少人都會在台北車站黑白格席地而坐。圖擷自爆廢公社二館

台北車站人來人往，其中一樓大廳「黑白格」是否可以席地而坐，過去也時常在網路上掀起討論。一名網友在臉書上發文，認為既然不少人都習慣席地而坐，那為何不要直接在大廳中央擺椅子，貼文曝光後也引起熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見地點為台北車站大廳的黑白格，當時附近店家和二樓餐廳都是休息狀態，卻有不少人席地坐在一樓地板上，其中一部分是外國人。對此，原PO透露自己剛剛也是坐在大廳地板上吃東西，並好奇詢問大家「台北車站為何不在大廳中央擺放椅子？卻讓大家像遊民一樣坐在那裡？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「記得以前有，後來只有遊民在躺，所以就拆了」、「重點是為什麼要坐在人來人往的車站大廳地板⋯莫名奇妙」、「要顧慮到安全及衛生問題，也許你想到的僅有便民，但公共設計要照顧到的不只是如此」、「設計本來就不給坐，沒有趕人已經非常寬容了」、「候車室是讓人等車的地方，不是睡覺或野餐的地方」、「北車人潮太多，放了椅子還得了，動線更卡」。

也有網友是支持在大廳擺放椅子，「外勞工作很辛苦，加上又是離鄉背井，支持給他們一個可以聯誼的場合及空間」、「其實信仰伊斯蘭的印尼穆斯林們，常常就像這樣席地而坐吃飯，他們為何選擇這樣的用餐方式，因為這是他們真正能夠獲得休息的時候，而且根據他們的說法，這樣子的地面讓他們很安心，加上能像這樣吃飯的地方不多，正巧台北車站附近有印尼街，所以台北車站是他們能夠用餐的好地點」。

事實上，台鐵曾經考慮禁止民眾在大廳席地而坐，但消息曝光後卻引發爭議。因此，台鐵在大廳增設「微笑地貼」，以及10種寫著「微笑」的多國語言，期盼所有人都能在大廳找到屬於自己的空間，並在不影響旅客動線的前提下，展現台北車站的多元和包容。

台北車站 爆廢公社 遊民

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