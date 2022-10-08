來台北學壞？4男大生「合資包養」玩多人運動 北漂仔悔悟曝鹹濕對話

北漂族上來念書，沒想到竟墜入火坑？一名出生自澎湖的男學生考上了北部的大學，因害怕被人當成「土包子」，便開始在學校裝「少爺風範」，不料卻因此誤交損友。不僅靠交友軟體約女生「多人運動」，還被其他朋友慫恿進行「更刺激的連結」，4個男大生更為此「合資包養」，一個月砸3萬找女生助興。荒唐的行徑曝光後，立刻引發討論。

該名男大生以「四個男大生合資包養女生」為題在Dcard上發文，他表示，自己過去在澎湖的生活相當樸實，家境還算優渥，且是家中獨子。考上大學後，因擔心來台北讀書會被看不起，父母除了負擔全額房租外，還給了他一個月3萬元的生活費，而他也開始「裝少爺」，想用這樣的人設打入交友圈，卻意外認識了一群損友。

男大生透露，朋友們知道自己「口袋滿深的」後就開始亂出點子，先是在付費的交友軟體上找女生玩「多人運動」，但後來因處處碰壁、難找到人，便有人提出「包養找人玩」的計畫，想找敢玩的女生來場「多人刺激連結」。自此，4個男大生便月月找不同女生，一個人出幾千、幾萬塊「月租玩伴」。

從流出的對話內容可見，4名男大生正在群組物色要包養的女孩子，更對其品頭論足，甚至丟出「只要3萬，一個月可以上4次」的條件，詢問其他人的意願。

男大生貼出與朋友們的對話。圖／取自Dcard

男大生也在文中揶揄，「為了讓自己看起來比其他人乾淨一點」，他並非每場都有參與，且後來損友們越玩越走火入魔，他才察覺事態不妙、趕緊抽身。沒想到自己退群後卻被反咬，損友們開始在外散播他是「玩包養網的噁男」的言論，讓他相當錯愕，更決心發文反擊，直呼「要噁大家一起噁，要公審一起公審」。

文章一出，立刻刷新網友們的三觀，「笑死，包養還可以合資哦」、「現在大學生這麼閒？」、「所以是5P喔？城裡人真會玩」，也有人留言相勸「他們應該是拿你的錢去玩，然後自己半毛錢都沒出吧？你最後還被爆出來，這些人可以不要了」、「不用去搞這些你也可以擁有很精彩的大學生活」、「就算沒見過什麼世面，至少朋友要交好一點的吧，交這什麼爛朋友」。