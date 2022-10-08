租房2周窗簾狂掉！鄰居曝「靈異真相」OL嚇瘋：我還繳2倍租金

租屋時要考慮的地方除了租金外，地點和屋況也很重要。有一名在竹東租房的OL近日崩潰指出，住進來兩個星期，不斷發生「靈異事件」，最近從鄰居那得知，三個月前才剛有人往生，但房東除了騙她之外，房租還直接收2倍價，一連串事件讓她嚇喊「不敢租了怎麼辦」，網友也勸她快解約搬走。

一名女網友在「爆廢公社二館」發文說，在竹東租了一間房子，近日從5位以上鄰居口中得知三個月前有人在此往生，但房東卻沒有告訴事實，還騙她上一位房客是一名幼稚園老師。

鄰居也鉅細靡遺地描述房客過世情形，但房東卻硬硬拗是在醫院走的，鄰居也表示之前的房客月繳7000元，不收管理費，但原po則被收12,500元，而且不含管理費，加上水電的話，一個月至少要15,000元跑不掉，直接是兩倍價錢。

原po表示，聽完鄰居的話後，回想起住進來兩個禮拜左右，窗簾一直掉下來，至少有4-5次，包含客廳和房間的都是，加上本來養的狗狗很安靜，但住進來後就不時對空氣吠叫，早上監視器好好的，晚上卻莫名自己關掉，一連串的「不明事件」，讓她嚇瘋「我不敢租了怎麼辦」。

原po表示，由於房東是基督徒，所以還沒有幫上一位客人作法事，加上別人說這邊一萬可以租到三房一廳，讓她興起搬走念頭，但是還沒租進來時已經繳給房東半個月，目前住兩星期已經繳了1.5月的房租，不含租金兩個月，想問怎麼做才好？

不少網友見文也勸原po快搬走，「隱瞞事實加欺騙，可以走法律」、「房東故意隱瞞，可以要求解約」、「認賠快逃」、「太可怕了，這個我不行，房租也太高」、「有簽約就提出房東未告知，可解約」。