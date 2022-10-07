客人點飲料喊「我要載配」 店員不解怒吼：不要用火星文點餐

為了提高講話效率，不少人會簡稱單字，如台北車站稱為北車、限時動態稱為限動等等，不過有時太另類的自創詞，反而會讓旁人一頭霧水。有飲料店店員抱怨，客人點餐時說「我要載配」、「我要賴具」，仔細詢問才知道是指「載具跟line pay」，讓他相當無奈，直呼「拜託不要用火星文點餐」。

一名網友在論壇Dcard以「不要用火星文點餐好嗎？」為題發文，他表示，有客人點了大杯紅茶去冰後，又補充說「我要載配」，讓他一頭霧水，詢問後才知道是「載具跟line pay」，所以叫「載配」，另外還有客人會說「我要賴具」，也讓他無法理解。

其他網友紛紛留言「這種客人超級87」、「自己隨意簡寫也讓我很頭痛，紅茶微糖微冰變『紅微微』，多講幾個字這麼難嗎」、「最討厭那種說『不另外加糖』，不知道是哪國外星文法，跟他確認是不是無糖還會生氣嗆『我是要不另外加糖欸』」。

還有網友留言「想到上次在學餐有人一來就說『我要梅可』，我問他是什麼東西還給我用那種理所當然的樣子又複述了一次，直接大聲回他『這裡不准用簡稱喔』」、「還有點餐什麼都不講一來就三紅兩綠，請問是要玩吹牛是不是」。