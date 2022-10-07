發票中200元開心PO臉書 沒做「1動作」崩潰領嘸錢

每兩個月一次的統一發票開獎是不少人期待的小確幸，大家都希望每一次消費所拿到的發票都能受到財神爺的眷顧，不過即使真的中了獎也千萬不要上傳臉書或IG。有一名網友將中了200元的發票PO到臉書，又沒有將QR Code遮蔽，結果遭到其他人盜領，讓他非常懊惱，鄉民們紛紛建議他趕緊報警逮人。

這名網友在臉書「爆怨2公社」哀怨地寫道，他不知道每張發票都有專屬的QR碼，日前將中了200元的5-6月統一發票上傳臉書分享喜悅，卻因為沒有將QR Code遮掩起來，遭到有心人士直接掃描盜領獎金，讓他傻眼又懊惱。

他將自己慘痛經驗分享出去，大嘆「不經一事、不長一智」，也呼籲大家要多加留意，不要像他做這種蠢事，就連中獎的彩券也是一樣，如果要PO網一定要記得將QR碼遮起來，「不要讓中獎的喜悅換成圈圈叉叉的幹譙」。

貼文引來討論，「領的人好缺德喔，貪這個真的很好嗎？」、「盜領這種的超級容易被抓」、「這算侵佔了吧」、「上面長長的條碼和隨機碼也要遮唷」、「你把隨機碼都用出來了，當然被盜領了，阿門」。