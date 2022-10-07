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他控郵差按鈴就跑收不到掛號「根本惡作劇」 網友揭心酸真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名新竹網友指控郵差按鈴就跑，彷彿惡作劇的行為讓他永遠收不到掛號信。 圖擷自爆料公社
一名新竹網友指控郵差按鈴就跑，彷彿惡作劇的行為讓他永遠收不到掛號信。 圖擷自爆料公社

新竹一名民眾近日在網路抱怨，表示家人聽見門鈴聲後出門查看，卻發現完全沒有人，原以為是有人惡作劇，沒想到確認監視器畫面後才知道竟然是郵差按的，而且「按了就跑」，神速一般的甩尾讓這家人氣炸，指控「連說馬上下去的機會都沒有」、「誰知道你是掛號？」。

一位居住於新竹的孫姓網友，在「爆料公社」中發布一段影片，表示自己明明人在家，掛號卻「永遠收不到」，從影片中可以看見，郵差經過家門口後，按了一下門鈴，接著竟上演「神速一般的甩尾，輕悄悄的我來了，靜悄悄的我走了，希望你不知道我來過」按了就跑的劇情，讓原PO氣得指控「請問新竹市東區郵局喜歡惡作劇擾人嗎？」。

該名網友指控，這樣的按門鈴方式根本無法讓人知道是掛號，郵差僅按門鈴兩秒就跑，就連「接電話速度都沒這麼快了」。孫姓網友補充，家中甚至因為一直開門找不到人，覺得有人在惡作劇，因此特地加裝對講機，沒想到就算裝了「還是沒回應」，一樣是按了就跑，連說馬上下去的機會都沒有，讓他簡直氣炸了。

許多網友紛紛留言類似經驗，表示「郵差這麼趕下班」、「我這邊的也是差不多，但他是連門鈴都沒按，就直接放紅色紙條在信箱！讓我自己去郵局領，傻眼！」、「我們這之前一個也很誇張，郵差在隔壁了，我在外面等他過來，還能假裝沒看到跑掉」、「住透天的更崩潰，已經從3樓奔跑下來了還是看到他的車尾駛離巷口」、「這比我打卡速度還快」、「你有沒有看過茂伯送信？」、「他是海角七號的阿嘉嗎」。

但也有人解釋郵差行為是因為時間壓力，表示「這套路我看過郵差表演過，郵差先生同一條街有掛號會一起按，要收信者一起下樓或出來收信，節省時間，並非按了就跑，請體諒郵差的辛苦」、「我家這邊的郵差，是會先騎車按完這條巷子有掛號的門鈴後，再騎回最前面一間一間投信，我們聽到有按鈴及郵差的摩托車聲，就會自動帶印章下樓，我們這邊大家都很習慣也有共識了」、「他一定還在附近送，先按鈴看有沒有人在不然每戶都等兩三分鐘，可能會送到半夜唷」，有網友也表示自己家中有類似模式，表示「我家這邊也是這樣的方式，大家都很習慣，也有共識」。

郵差 門鈴 爆料公社

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