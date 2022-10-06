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路邊驚見黃色布幔蓋長條物體… 網友笑喊太像了：防小偷用

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張有趣的照片，仔細一看，照片中帶點光澤的黃色布幔「安詳地」覆蓋在長方形箱子上，網友看了直呼嚇人：「這樣才是防小偷的高手。」

原PO寫道：「跳蚤市場休息的攤位，這攤看起來賣的比較特別。」乍看之下，這塊形狀特殊的黃色長條物體，看起來就像告別式場合會見到的棺木，網友紛紛表示「好莊嚴」，甚至幫忙設計對白：「奏樂⋯⋯一鞠躬」、「子孫代代出狀元…嗚喔！ 」、「你今日身軀攏總好啊～」、「來！孝眷繞棺三圈後等等就要準備發引了喔」、「火若來，哩丟礙緊造.....（喔喔，還沒到這part）」。

此外，也有人表示：「這樣才是防小偷的高手」、「沒人敢偷不然會......被詛咒」、「攤主是林正英吧」、「老闆賣半夜的」、「這攤是賣棺材板嗎」。

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