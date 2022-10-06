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70元微波食品打開驚見「一碗水」 網：國王的拌飯？

聯合新聞網／ 綜合報導
微波食品加熱示意圖，與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照
微波食品加熱示意圖，與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照

方便又快速的超商微波食品是不少人三餐的選擇，不過近日有網友在論壇Dcard發文分享，自己回家後撕開封膜才發現竟拿到僅裝著「水」的餐盒，留言紛紛表示原PO實在太幸運，應該要去買樂透試試手氣。

該名網友指出，他到超商買冷凍櫃的微波食品當晚餐，到家後打開卻傻眼，因為撕開封膜發現塑膠盒內什麼食材都沒有，只有一碗清澈的水：「一碗水賣70？？？牛逼了超商。」

圖擷自Dcard
圖擷自Dcard

這段特殊的經歷被放上網後，網友紛紛回應這太扯了：「人生解鎖欸」、「可以買樂透了啦」，原PO也更新後續，表示已經去超商退錢了。

有內行網友出面解答這個難得的狀況，「應該是測試用的包水樣品，可能是作業員沒注意到才放錯的，我們公司也是會有樣品包水，這樣是在測試包材及機台有沒有問題。」另一名自稱當過超商微波食品作業員的網友則說，這實在太神奇：「從流水線作業員到品保、到超商端到你打開為止，都沒有人發現這盒是空的。」

但也有人質疑：「拿的時候不會覺得內容物的晃動很奇怪嗎？」原PO回應，微波完後用提網裝著，結帳時盒子裡的水也是結凍狀態，所以才會沒感覺，網友也認為店員在微波前、後竟完全沒察覺異樣實在太誇張。

超商 Dcard

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