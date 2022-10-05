兒哭拒打疫苗…醫一臉驚恐喊「我才想哭吧」 網見真相笑：醫師娘不講武德

新冠肺炎疫情仍在高原期起伏，流感也來勢洶洶，小兒科醫師陳木榮分享一張照片宣導流感疫苗注射，寫下「我才想哭吧」引發關注，真相曝光笑翻上萬人，直呼「醫師娘不講武德」。

小兒科醫師陳木榮在《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫》臉書專頁分享一張照片寫道，原本是要幫兒子「柚子小弟」打流感疫苗，結果兒子一直哭鬧「不要打針不要打針」，沒想到，拿著疫苗的媽媽很順手地轉個手勢，就把疫苗打他的手臂上了。

只見照片中的陳木榮一臉驚恐地望著下手快狠準的太太，而抱坐在腿上的柚子小弟則哭得梨花帶淚，陳木榮哀怨表示「喂！我才想哭吧！我都沒哭了，你哭什麼哭？」即使驚魂未定，陳木榮還是不忘提醒民眾要記得打流感疫苗。

照片曝光吸引1.2萬人按讚，紛紛留言「好驚恐的表情」、「一臉被暗算的驚訝～」、「說好先打柚子小弟的，怎麼…醫師娘不講武德…」、「你要打之前要先說啊」、「小柚子哭得好無辜喔」、「這地位立現啊～柚子小弟完勝」。

網友也好奇這經典畫面是「誰拍的，瞬間抓得很好耶！」、「攝影的人神捕捉！」，大讚「這照片可以報名普利茲新聞攝影展吧！」。

專家示警今年是流感大年，第一階段的公費疫苗已於10月1日開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI大於等於30者與罕見疾病及重大傷病患者等11類人員。第二階段預定11月1日開打，對象則為50至64歲無高風險慢性病成人，提醒民眾盡早接種，若不符以上接種資格，有需要的人亦可洽各院所自費接種流感疫苗。