他啃雞腿曝心聲「20年來第一隻」 真相讓網友感嘆：一陣鼻酸

《爆廢公社》一名網友分享自己最近吃了「20年來的第一隻炸雞腿」的心聲，不是因為健康因素或是吃不起，而只因為「有了小孩，雞腿永遠讓他們先吃。」一番告白引起許多網友共鳴。

網友說，他最近在公司附近的公園透氣時，遇到出門買下午茶的同事，還給了他一隻炸雞腿要他趁熱吃。他看著手中的炸雞腿，突然感嘆萬千，因為大概有20年，他有了小孩後就再也沒吃過炸雞腿。

他解釋，他年輕時最愛吃各家炸雞，肯德基、麥當勞、胖老爹，而在有了孩子後，雞腿永遠是屬於孩子、老婆先吃，他都分到雞胸、雞翅，他只能看著兒子女兒大口啃雞腿。女兒偶爾會把咬過的雞腿分他吃，但他都沒吃。他並感嘆「20年來，我從一個愛吃雞腿、蝦子的小伙子，變成只吃雞胸、蝦頭的老頭子了。」

有身為父母的網友有共鳴「我也是，我有兩個女兒」、「我也有相似的感觸」、「同感！自從有小孩之後，買整桶的炸雞，雞腿永遠是小孩的」、「一陣鼻酸」。也有網友打趣表示「女同事給的特別有滋味」、「20年前有胖老爹？你應該吃的是銀杏」、「現在速食店都有雞腿全家桶，不用這麼虧待自己」。