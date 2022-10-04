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送餐見「鬼屋級老公寓」外送員嚇到腿軟 網友熱議：這是「還願」場景吧？

聯合新聞網／ 綜合報導
老舊公寓樓梯間陰森森的讓他覺得毛骨悚然頭皮發麻。 圖擷自外送員的奇聞怪事
老舊公寓樓梯間陰森森的讓他覺得毛骨悚然頭皮發麻。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員每天在外面跑單，難免會遇上一些奇聞怪事，有一位外送員上網分享，日前送餐到台中市黎明路西屯派出所附近的一間老舊公寓，樓梯間陰森森的讓他覺得毛骨悚然、頭皮發麻，一度考慮要不要送上樓去，那屋況像極了恐怖電影場景，整個很有「恐怖遊戲場景FU」，該照片一出，引發網友熱議「這是『還願』場景吧？」

日前有一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出一張照片，並寫到「幸好農曆七月已過，否則送來這裡還要送上樓怪可怕的…」，原PO表示當天接到一張訂單，是要送到台中市黎明路西屯派出所附近的一間老舊公寓，當他送達現場眼見如此景像，嚇出一身冷汗！隨手拍下這張照片，分享他送餐所見到的奇景。

照片曝光後，底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的，好嚇人」、「好陰森～你確定真的是人來拿餐？」、「這是恐怖遊戲裡的某個城市關卡嗎？」、「這是恐佈阿嬤的遊戲場景？」、「好濃厚的工地風」、「你應該開直播探險」、「這是在拍鬼片的場景吧！讓人心裡發寒欸，還要上樓，有夠恐怖的」。

也有同行分享自身驚悚經驗，「我送過類似的，無尾巷最後一間，陰暗公寓，旁邊長了雜草那種」、「宵夜場最怕遇到這種破公寓」、「別怕，這種老公寓多的是」、「我也有遇過，跟惡靈古堡場景差不多勒」、「小事，我在北市還送過更扯的，晚上，1樓鐵門貼滿符咒，整棟樓梯都沒燈，客人行動不便，我只能硬著頭上樓，用手機手電筒，1上2轉彎牆壁上還3個手印，整個很3小」、「好可怕！所以我都不跑晚上」。

另外，也有網友好心提醒，「注意樓梯扶手，有些只是裝飾用的，真的去扶會摔死的」、「現金單的話，收錢要看清楚喔！」也網友回應說「不是有人走上來取餐嗎？哪裡恐怖了？」

外送員 奇聞 公寓

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