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汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

國中弟嗆「12歲做過很正常」⋯他一聽嚇壞 網卻笑曝背後真相

聯合新聞網／ 綜合報導
國中生弟弟嗆「12歲做過很正常」嚇壞眾人。 示意圖／ingimage
國中生弟弟嗆「12歲做過很正常」嚇壞眾人。 示意圖／ingimage

日前一名男網友分享近日打工時遇到讓他震驚不已的新發現，兩位剛升上國中的弟弟在店裡聊天，其中一人向同伴炫耀「做過了」，更語出驚人地表示「現在12、13歲有過性經驗很正常」，讓他直言真的被刷新三觀。

這名網友在Dcard發文分享，某天打工時聽到2位看起來像是國小生的弟弟在聊天，聽對話得知兩人剛升上國中，是13歲的國一生，一開始兩人只是在玩遊戲、罵髒話，但後來仔細聽才發現兩人的對話愈來愈母湯。

一位弟弟首先發言「我上星期跟XXX做過了耶！」、「現在12、13歲做過很正常啊！」剛開始原PO還以為是單純地做什麼事，後來才意會過來是指「約砲」，接著兩人又在公共場合大談早洩、陽痿的話題，讓在場所有人都傻眼了。

貼文一出，有人就搖頭感嘆「現在的小孩真的超早熟⋯」、「家人懶得教，網路又這麼普及」、「真的好神奇喔，小孩才養了12年，卻已經在探索別人的身體了」。

不過，也有人直言「你沒讀過國小喔？國小最愛唬爛了」、「國小生最會唬爛了，只差在詞彙量夠不夠而已」、「這是在唬爛的對吧？」、「隨便講你也隨便信？」

打工 Dcard

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