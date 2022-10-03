一年沒買自助餐！他夾一盤肉加白飯 價格曝光嚇傻：破紀錄啦

自助餐是不少外食族的好選擇，不僅菜色豐富，還可以夾自己想吃的份量，不過價格計算上卻充滿爭議。一名網友在臉書上發文，分享自己夾了一盤肉外加一碗白飯，總共價格是500元，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，他透露自己已經一年多沒有吃這家自助餐，想說久違來挑戰一下，而之前金額都大約250元，沒想到阿姨今天卻喊出500元。從照片中可以看見，除了一碗白飯，盤子上還裝有數種肉類品項。對此，原PO在貼文中寫道，「終於創新紀錄啦！今天這樣真的有驚嚇到，反正我也不怕店家說什麼，是真的收500，別問我怎麼夾的，反正算錢阿姨說500」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有沒有可能阿姨使用的油都是松露油，使用的豬肉都是伊比利豬」、「主菜算份的，你夾的量加起來應該算7、8份以上了」、「當場說錢帶不夠不要了」、「這盤500是不是被搶」、「自助餐什麼時候變成是盤子在吃的」、「下次結帳時不要喊阿姨，要喊姐姐」、「要是我就直接說我不要了」、「創了紀錄，超越我被騙的紀錄」、「靠感覺算錢的一律拒吃」、「我嚴重懷疑肉堆下面藏一隻龍蝦」、「阿姨今天心情不好？」、「現在自助餐真的超貴」。

另外，也有網友提到，「我要拿500去吃吃到飽」、「500！你買5個燒臘便當都比較澎湃」、「500都可以去吃火鍋吃到飽了」、「建議再加400，就可以吃五星級下午茶」、「還不如這盤還給阿姨，500拿去吃吃到飽不好嗎？」、「買鹽酥雞可以吃到吐了」、「500可以吃燒烤吃到飽」、「我跟朋友兩人吃涮涮鍋，500還有找」、「頂多300，成本也才150，500不如吃鐵板燒」、「這樣500？500可以去熱炒店吃很爽」、「吃這個不如去吃千葉火鍋了，價位差不多」、「一隻北平烤鴨580，一個人可以吃烤鴨三吃」。