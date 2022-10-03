快訊

台南晶英酒店171人食物中毒檢驗出爐 衛生局罕見移送偵辦

諾貝爾醫學獎出爐！發現滅絕人類基因 瑞典遺傳學家獲獎

一年沒買自助餐！他夾一盤肉加白飯 價格曝光嚇傻：破紀錄啦

聯合新聞網／ 綜合報導
一盤肉加一碗飯要500元。圖擷自爆廢公社
一盤肉加一碗飯要500元。圖擷自爆廢公社

自助餐是不少外食族的好選擇，不僅菜色豐富，還可以夾自己想吃的份量，不過價格計算上卻充滿爭議。一名網友在臉書上發文，分享自己夾了一盤肉外加一碗白飯，總共價格是500元，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，他透露自己已經一年多沒有吃這家自助餐，想說久違來挑戰一下，而之前金額都大約250元，沒想到阿姨今天卻喊出500元。從照片中可以看見，除了一碗白飯，盤子上還裝有數種肉類品項。對此，原PO在貼文中寫道，「終於創新紀錄啦！今天這樣真的有驚嚇到，反正我也不怕店家說什麼，是真的收500，別問我怎麼夾的，反正算錢阿姨說500」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有沒有可能阿姨使用的油都是松露油，使用的豬肉都是伊比利豬」、「主菜算份的，你夾的量加起來應該算7、8份以上了」、「當場說錢帶不夠不要了」、「這盤500是不是被搶」、「自助餐什麼時候變成是盤子在吃的」、「下次結帳時不要喊阿姨，要喊姐姐」、「要是我就直接說我不要了」、「創了紀錄，超越我被騙的紀錄」、「靠感覺算錢的一律拒吃」、「我嚴重懷疑肉堆下面藏一隻龍蝦」、「阿姨今天心情不好？」、「現在自助餐真的超貴」。

另外，也有網友提到，「我要拿500去吃吃到飽」、「500！你買5個燒臘便當都比較澎湃」、「500都可以去吃火鍋吃到飽了」、「建議再加400，就可以吃五星級下午茶」、「還不如這盤還給阿姨，500拿去吃吃到飽不好嗎？」、「買鹽酥雞可以吃到吐了」、「500可以吃燒烤吃到飽」、「我跟朋友兩人吃涮涮鍋，500還有找」、「頂多300，成本也才150，500不如吃鐵板燒」、「這樣500？500可以去熱炒店吃很爽」、「吃這個不如去吃千葉火鍋了，價位差不多」、「一隻北平烤鴨580，一個人可以吃烤鴨三吃」。

爆廢公社 自助餐店

延伸閱讀

好市多買烤雞「靈魂神物」消失了 老會員揭1現象：太多貪心仔

好市多熟食區哪項商品CP值最高？老會員秒答「就是它了」

台灣有什麼足以堪稱世界NO.1？ 網一面倒回1答案：真心佩服

甲租乙還共享行動電源有市場？ 網友指「這群人」是主要客群

相關新聞

一年沒買自助餐！他夾一盤肉加白飯 價格曝光嚇傻：破紀錄啦

自助餐是不少外食族的好選擇，不僅菜色豐富，還可以夾自己想吃的份量，不過價格計算上卻充滿爭議。一名網友在臉書上發文，分享自己夾了一盤肉外加一碗白飯，總共價格是500元，而貼文曝光後也掀起討論。

男怨政府重測自家土地面積竟「憑空消失20坪」 網一看安慰：很正常啦

在科技發展之下，土地測量技術愈加精準。日前一名網友就發文抱怨，指出他自家的土地經過屏東縣政府地政處重新丈量後，土地面積少了59.29平方公尺、將近20坪，他坦言如果只是差2到3坪還說得過去，但少了近2

抓到兒子無照偷騎車 媽將人「拉到往生室」：怕有天來這接你

近日台灣青少年無照騎車，甚至是開車上路發生車禍的意外頻傳，導致相關議題在網路上掀起討論。一名女網友在臉書上發文，透露自己某次發現兒子無照騎車，便帶他到醫院往生室外面，語重心長地說「我怕有一天，我必須來這裡接你」，震撼教育曝光後，引發不少網友直呼認同。

光療美甲後真甲變薄又易斷 妹子狂點頭哀號：代價好慘痛

不少女生都很愛漂亮，不僅會花時間去整理頭髮，甚至還有人會去做光療美甲。不過，日前一名女網友在網路上發文，透露自己非常後悔去做光療美甲，因為卸甲後的指甲變得相當脆弱，而貼文曝光後也掀起討論，不少女生都很有感。

甲租乙還共享行動電源有市場？ 網友指「這群人」是主要客群

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，甚至有些人若手機沒電，還會感到相當焦慮恐慌。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「可以甲租乙還的共享行動電源真的有市場嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

台灣有什麼足以堪稱世界NO.1？ 網一面倒回1答案：真心佩服

台灣雖然土地面積小，但也有許多美食、產品、企業，甚至健保制度和民生物資，都是不少人心中的世界冠軍。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台灣有什麼可以稱上世界第一？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。