抓到兒子無照偷騎車 媽將人「拉到往生室」：怕有天來這接你

近日台灣青少年無照騎車，甚至是開車上路發生車禍的意外頻傳，導致相關議題在網路上掀起討論。一名女網友在臉書上發文，透露自己某次發現兒子無照騎車，便帶他到醫院往生室外面，語重心長地說「我怕有一天，我必須來這裡接你」，震撼教育曝光後，引發不少網友直呼認同。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，她透露自己有兩個女兒和兩個兒子，都是滿20歲才讓他們去考駕照，這樣規定並非管教太嚴厲，而是看孩子18歲時，個性和脾氣都很衝動。然而，原PO提到某次發現大兒子未滿20歲就偷偷騎車，於是直接帶他去醫院往生室外面，同時語重心長地說「不是不讓你騎車，你的個性和脾氣都很衝，如果我讓你騎車跟朋友出去，我怕有一天，我必須來這裡接你」。

接著，原PO詢問大兒子是否有聽到往生室裡傳出的哭聲，「我想等你個性和脾氣都穩重，你才自己去考駕照，但是你長大了，你自己去做決定，我們回家吧」。這番話真的產生作用，原PO表示大兒子從此之後不再偷騎機車，還會替媽媽教育弟弟妹妹，「我不敢說我有多會教育小孩，但是安全的事，我非常堅持」。

在貼文底下留言處，原PO還加以補充，「我兒子其實每次看到騎快車、開快車出事的人，他都會想起這件往生室的教育，他會說『媽，如果妳當時放縱我，沒有帶我去往生室，如果我出事了，我不只會被眾人罵，人家也會怪妳和爸沒教好我』」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好棒的教育！畢竟強制跟抑止的話，只會更反抗跟故意，只能讓他自己去體會跟理解而已」、「原來還有往生室這招，記起來」、「媽媽妳教的很好，還有兒子也乖，有受教」、「帶去往生室（安息室／太平間）這招很有用，再囂張、再有氣焰的人，到了這時候你也無法再囂張、氣焰了」、「很棒的家長，我也是跟我的孩子說，想騎機車等滿18歲考到駕照再來說、想喝酒等滿18歲再喝」、「欣賞妳的教育方式」、「我覺得年紀部分不是問題，但是肯帶孩子去火葬廠，值得很多家長學習」、「母親很偉大，媽媽很會教小孩，保護小孩也讓父母可以更安心和放心」、「對於安全這件事，寧願一開始嚴格，也不要抱著冰冷的孩子哭泣一輩子」。