光療美甲後真甲變薄又易斷 妹子狂點頭哀號：代價好慘痛

小人國(Window On World)是許多家長寒暑假會帶孩子前往的主題遊樂園,不過近日有網友在路標發現小人國的英文舊稱為「Window On China」,令他非常疑惑,不過則有網友回答是因為早期只有中國的造景才會取為「Window On China」,後來添加世界各國的造景後,才改成「Window On World」。

2022-10-02 10:46