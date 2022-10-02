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光療美甲後真甲變薄又易斷 妹子狂點頭哀號：代價好慘痛

聯合新聞網／ 綜合報導
不少女生都喜歡做美甲。 示意圖／ingimage
不少女生都喜歡做美甲。 示意圖／ingimage

不少女生都很愛漂亮，不僅會花時間去整理頭髮，甚至還有人會去做光療美甲。不過，日前一名女網友在網路上發文，透露自己非常後悔去做光療美甲，因為卸甲後的指甲變得相當脆弱，而貼文曝光後也掀起討論，不少女生都很有感。

日前一名女網友在PTT上以「好後悔去做光療美甲」為題發文，她透露之前看到別人做美甲很好看，所以自己很心動，加上又聽說可以改善指甲形狀，因此就去嘗試看看。不過，原PO表示後來因為經濟考量，只做了2、3次就沒有再繼續，於是到店家去卸甲，沒想到卻是惡夢的開始。

原PO提到卸甲之後的指甲變很軟、很薄、很脆弱，就連撕標籤這點小事都很困難，長長的指甲用一點力就馬上斷掉。然而，原PO坦言好希望指甲可以趕快長出來，因為過程實在太痛苦了。在貼文的最後，原PO也不忘提醒大家，「勸各位有做美甲的，千萬不要中斷，不然很痛苦，還是只有我這樣？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「年輕總是要踩坑，恭喜出坑，過陣子就好了，雖然代價挺慘的」、「聽到好多例子都是這樣，所以美甲根本不能養甲，是傷甲吧」、「覺得是有錢又有時間的人才能玩的，太累了」、「買指甲貼片用就好了」、「連指甲油都傷甲，還一堆人相信所謂做美甲不傷甲」、「愛美的代價啊」、「還好我不懂美甲的美」。

其中，有些網友也有類似經驗，「我就是這樣，所以做兩次就不做了」、「我也是，再也不用美甲了，浪費錢」、「不管做一次卸掉，還是連續做兩次再卸除，都有指甲變薄容易中間指甲斷的問題」、「傷指甲+1」、「做過一次後再也不做」、「我也是，做過三次後就不去卸甲，重新留」、「我也是！第一次美甲掉了之後，指甲稍微勾到東西就會裂開」、「我也是做過一次就後悔了」、「我不適合做指甲，兩次經驗卸掉或自然掉，指甲都斷裂，超級難受」、「後續裂甲真的很痛苦」。

最後，也有網友提到，「好像也跟店家有關？用料之類的」、「是美甲師的問題吧，技術夠好的根本不太會傷到妳真甲」、「可能店家也有好壞，我做了也卸甲沒太多影響」、「覺得還是要看店家用料跟技術」、「卸甲很考驗技術啊，厲害的店家不會讓妳的指甲變太薄」、「店家卸的技術也有差吧」。

美甲 女生 PTT

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