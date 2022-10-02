台灣有什麼足以堪稱世界NO.1？ 網一面倒回1答案：真心佩服

台灣雖然土地面積小，但也有許多美食、產品、企業，甚至健保制度和民生物資，都是不少人心中的世界冠軍。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台灣有什麼可以稱上世界第一？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「Taiwan有什麼是NO.1的嗎？」為題發文，他透露很久沒聽到「Taiwan NO.1」這個詞了，雖然台灣的面積不大，但也有很多厲害的地方，況且世界第一的名號也拿過不少次。原PO舉例台灣有揚名國際的護國神山台積電，還有青少棒、撞球、麵包等等。對此，原PO好奇詢問大家，「台灣還有什麼是世界第一的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「腳踏車啊」、「認真講，少子化」、「房價」、「牛奶價格應該快了」、「空屋率世界第一」、「工時長度好像是」、「認真說，大概是健保」、「打防疫選戰」、「便利商店的密度吧」、「交通死亡比例」、「摩托車密度」、「遊艇製造」、「近視」、「民生物資」、「生育率世界第一低」、「物價所得比」、「女子拔河隊啊」。

其中，最多網友點名「詐騙」，「詐騙+1，以前上課時教授就說台灣聰明的人太多，所以喜歡做詐騙這種輕鬆又好賺的人也很多」、「詐騙集團」、「肯定是詐騙」、「詐騙，有人沒收到簡訊過的嗎？」、「詐騙洗錢」、「詐騙天堂」、「詐騙竟然在推文第7個出現，太慢了」、「一直以來都是詐騙啊」、「現在的話就詐騙啊，台灣人好騙」、「詐騙集團一條龍」、「絕對是詐騙」、「詐騙，我真的覺得怎麼那麼強」。