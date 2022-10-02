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為何是Window On China？網友爆小人國英文命名寓意深
小人國（Window On World）是許多家長寒暑假會帶孩子前往的主題遊樂園之一，不過近日有網友在路標發現小人國的英文舊稱為「Window On China」，令他非常疑惑，不過有熱心網友解答是因為早期只有中國的造景才會取為「Window On China」，後來添加世界各國的造景後，才改成「Window On World」。
有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，拍下路上的指示牌上傳，意旨不懂為何小人國的英文名稱為「Window On China」，更直呼「救救英文不好的我」。
有了解脈絡的網友回答，過去因為小人國只有中國的造景，所以叫「Window On China」 (中國之窗），後來陸續添加世界各國的造景後，則改成「Window On World」（世界之窗） ，由於政府路標不易更動，因此原PO看到的是小人國的英文舊稱。另有網友補充，小人國「Window On China」 的英文意思是「像瓷器上彩繪山水畫裡的房屋窗戶一樣的精緻」。
不過也有網友歪樓表示，「China」也有瓷器的意思，可以把「Window」解讀成「玻璃」窗，暗指瓷器易碎，諷刺對岸在政治議題上「玻璃心」。
其他網友紛紛針對命名表示，「雖然看很多人很在意這個China，但是個好命名法」、「撇開名詞的爭議，其實滿喜歡這個英文的意境的」、「不是中文直翻英文，而是直接從英文發想的英文名字」、「其實這個命名很不簡單，簡短但意境卻很深遠」、「這個英文名字取得真的很美」。
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