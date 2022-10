為何是Window On China？網友爆小人國英文命名寓意深

小人國(Window On World)是許多家長寒暑假會帶孩子前往的主題遊樂園之一,不過近日有網友在路標發現小人國的英文舊稱為「Window On China」,令他非常疑惑,不過有熱心網友解答是因為早期只有中國的造景才會取為「Window On China」,後來添加世界各國的造景後,才改成「Window On World」。

小人國遊樂園示意圖,是親子遊樂的好去處。圖/小人國主題樂園提供

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文,拍下路上的指示牌上傳,意旨不懂為何小人國的英文名稱為「Window On China」,更直呼「救救英文不好的我」。

有了解脈絡的網友回答,過去因為小人國只有中國的造景,所以叫「Window On China」 (中國之窗),後來陸續添加世界各國的造景後,則改成「Window On World」(世界之窗) ,由於政府路標不易更動,因此原PO看到的是小人國的英文舊稱。另有網友補充,小人國「Window On China」 的英文意思是「像瓷器上彩繪山水畫裡的房屋窗戶一樣的精緻」。

不過也有網友歪樓表示,「China」也有瓷器的意思,可以把「Window」解讀成「玻璃」窗,暗指瓷器易碎,諷刺對岸在政治議題上「玻璃心」。

其他網友紛紛針對命名表示,「雖然看很多人很在意這個China,但是個好命名法」、「撇開名詞的爭議,其實滿喜歡這個英文的意境的」、「不是中文直翻英文,而是直接從英文發想的英文名字」、「其實這個命名很不簡單,簡短但意境卻很深遠」、「這個英文名字取得真的很美」。