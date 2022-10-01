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女重複按ATM！他上前見螢幕愣「餘額不足領啥？」 網狂打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為ATM示意圖，非新聞當事銀行。圖／聯合報系資料照片
圖為ATM示意圖，非新聞當事銀行。圖／聯合報系資料照片

用ATM領錢相當方便。最近有一名網友在銀行內的ATM要領錢，前面有一位婦人重複操作同一個動作打開發鈔匣，讓他覺得很奇怪，上前一看才發現「餘額不足」，心裡偷罵「沒錢怎麼領」，結果文一岀反被網友打臉。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，最近在某銀行內的ATM想使用存提款機，進門前就有一位婦人一直在操作，於是他就排在約一公尺後面等待。

不過排隊的同時，原po看到婦人動作快速地按著密碼，按了面板的快速提領金額後，發鈔匣開了，她低頭看了一下手也沒動作，之後又重複了兩次一樣的動作。

原po不懂婦人的用意，於是走進想看她在幹嘛，結果就看到畫面顯示餘額不足，帳戶餘額1元，之後她又重複按了兩次ATM，原po心裡則暗罵「帳戶沒錢怎麼有錢領」。

但文一出就馬上被不少網友打臉，「你是不是騙人沒領過錢啊，餘額不足，吐鈔口不會打開耶」、「餘額不足發鈔匣怎麼會開啊」、「如果帳戶沒錢，發鈔匣怎麼可能打開啦？」、「沒錢會直接退卡好嗎！」、「沒錢怎麼開得了發鈔匣？當ATM是芝麻開門喔」。

不過也有人認為，「是在等別人匯錢給他吧，詐騙負責領錢的車手也是這樣快速瘋狂提領」、「她不會是錢被騙光了，還不敢相信」、「會不會可能是車手」、「應該是要存錢？」、「詐騙集團車手，等錢立刻轉進來領走？」。

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