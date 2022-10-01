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壽司郎最強不是壽司？內行狂點「這品項」：可以為它專程去
來自日本的人氣壽司店「壽司郎」在台灣擁有眾多粉絲，還曾經因「鮭魚之亂」登上版面，不過多半去吃民眾都是以吃壽司為主，有網友好奇，「去壽司郎吃麵跟炸物的人在想什麼？」，意外釣出許多內行人說「你不知道他是被壽司耽誤的天婦羅店嗎？」。
一名網友在PTT以「去壽司郎吃麵跟炸物的人在想什麼？」為題發文，他表示壽司郎裡面還有賣烏龍麵、拉麵、天婦羅（炸物）、霜淇淋，不到壽司店吃壽司，反而是別的，不懂其中的意思，因此好奇問網友。
不少內行網友指出，壽司郎的炸物很強，「壽司郎的炸物蠻好吃的欸」、「說真的我真的可以為了吃這個(炸物和冰)專程去壽司郎」、「壽司郎炸物水準很夠」、「你不知道他是被壽司耽誤的天婦羅店嗎」、「認真說，壽司郎炸物超好吃」、「炸物比壽司好吃」。
壽司郎近日也推出「鮭魚」限定料理，針對喜愛鮭魚的民眾，推出「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」，還有「炙烤半生鮭魚」，另外還有使用大量鮭魚生魚片、生鮭魚丁與鮭魚卵堆砌而成的「鮭山島」，活動期間還有「鮭魚壽司3貫40元」的限時優惠。
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