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印尼自助餐店「4菜1蛋加白飯」要700元 過來人揭開踩雷內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO被印尼菜店家的價格嚇到。圖擷自爆廢公社公開版
原PO被印尼菜店家的價格嚇到。圖擷自爆廢公社公開版

台灣的外食品項相當豐富，不僅有在地的美食小吃，還有許多國外的料理可以選擇。不過，一名網友在臉書上發文，透露自己吃到非常貴的印尼菜，4菜1蛋加白飯就要700元，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，原PO透露自己喜歡吃越南菜、印尼菜、泰國菜，通常買他們的自助餐或是便當，一個人150到200元都是正常範圍。沒想到，原PO日前去買了印尼菜，結果卻踩到一個大地雷。

4菜1蛋加白飯就要700元。圖擷自爆廢公社公開版
4菜1蛋加白飯就要700元。圖擷自爆廢公社公開版
從照片中可以看見，除了一盒白飯外，還夾了一顆雞蛋、天貝、牛肚、波羅蜜菜和碎牛肉片，裝起來的份量大約是三個紙便當盒，這樣居然就要700元。原PO傻眼直呼「吃了幾十家東南亞餐廳，台北地下街、桃園後站、新竹苗栗頭份，這家最貴」。

對此，老闆解釋因為香料是從印尼進口，「看看日本料理為什麼那麼貴，日本空運到台灣才兩小時，印尼空運要五小時」。原PO無法理解這樣的邏輯，進一步查了店家的網路評論後，才知道其實不少人都曾經踩雷過，而且都是遇到價格高到誇張的狀況。

有人也在網路評論抱怨價格很高。圖擷自爆廢公社公開版
有人也在網路評論抱怨價格很高。圖擷自爆廢公社公開版

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「印尼菜的自助餐⋯賣台幣是天價」、「太扯了吧⋯但是還能夠開著不倒也是很厲害」、「我自己是印尼人 ，我不會去印尼店用餐，因為真的貴又容易踩到地雷」、「出國被當地人訛詐，在台灣被外地人訛詐」、「印尼菜的天花板」、「700⋯嚇到吃手」、「好像不如去吃烤肉或火鍋吃到飽」、「300勉強可接受，但是顏色看起來就沒食慾了」、「笑了，居然有反過來宰台灣人的外國店」。

另外，也有網友提到「可能移工和台灣人的價格是不同的」，「可能賣移工一個價，台灣人又另一個價，畢竟自助餐都在櫃檯隨他們喊」、「我之前買一些些也200多，然後叫家裡的看護去買一樣的只要50」、「如果說印尼話應該會變70」、「外籍賣給台灣人都貴又小份，看到隔璧桌的移工跟我點的一樣，他的就超大份，我的就小份，價錢還一樣」、「因為你是台灣人，所以乘以N倍價錢」。

印尼 爆廢公社 便當

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