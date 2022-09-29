兒餐廳「敲桌、丟餐具」吵著要吃麥當勞 父遭提醒嗆「1句」惹眾怒

孩子在外哭鬧不止，經常令家長束手無策，也造成他人困擾。近日一位餐廳員工表示遇到一對父子檔，兒子進店後不斷哭鬧，嚷著要吃麥當勞，甚至敲桌子、丟餐具，他上前提醒家長卻遭對方回，「他要吵我有什麼辦法？」最後直接退款走人，讓他十分傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，他在一間麥當勞附近的餐廳工作，今天（29日）遇到一對父子客人，爸爸拖著兒子進門，兒子則不斷苦喊著「我要吃麥當勞，我不要進來。」等餐的過程中小孩也繼續敲桌子、丟餐具，還不停尖叫。

該網友見周遭客人臉色不好，便上前提醒爸爸注意小孩音量，以免嚇到其他客人，結果爸爸聽完立馬臭臉回說，「小孩子就是一直叫一直吵，我有跟他說了，他還是一直吵，我有什麼辦法？」接著就到櫃檯說要退款不吃了，店家也只能摸頭認栽。

許多網友看完文章直搖頭，「不會教育就別生，生養生養，敢生就得負起養和教！」、「會生不會教真的可怕」、「很多都這樣！都會丟一句話『他就是要吵，我哪有辦法』」、「這就是平常要教育好，吵鬧是沒有糖吃的！」

也有網友建議如果孩子個性真的比較愛哭，應以不影響他人為原則，「孩子哭鬧，父親就不要硬拖孩子進去了，應該改外帶，才不會影響其他的人」、「可能孩子當下有不舒服或是累，有時候真的遇到很愛哭又尖叫的孩子，真的是運氣問題，不過真的發作起來的時候，還是帶出去冷靜比較好一點」。