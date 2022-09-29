換新車要純油還是油電？ 網友狂刷一排這選項「超省油錢」

一名網友分享，近期他開的MK2.5柴油Focus已經到了準備除役的階段，因此興起換車念頭，但他在猶豫究竟要「純油好還是油電好」，各有利弊讓他相當猶豫，引起許多網友討論。

一名網友在PTT Car版發文，表示自己的MK2.5柴油Focus已經屆齡除役的階段，開了約莫11年，最近被診斷渦輪開始有些漏油，11年開了40萬公里沒大修也「夠本了」，於是興起了換車的念頭。

原PO表示，本身做業務性質的工作，里程數高、偶有載貨需求、加上有家庭了，所以鎖定SUV到MPV的車型，然而爬了一堆文和影片卻越來越猶豫動力的選擇，以他這樣的條件需求，究竟是「純油好還是油電好？」

多數網友力挺換油電車，「家裡可以充電的話就看PHEV（插電式油電混合動力）」、「油電只有toyota能選，不方便充電也別挑PHEV的」、「1年將近4萬，可以選油電，省的油錢夠你顧2套系統了」、「油電優先囉。價差又不大，真要換電池組也要買新車了」、「你的需求油電就對了」、「Toyota 的油電系統省油就是很大的優點，油錢差不多省快一半，去加油站頻率也少一半」、「再讓我選一次，我會選油電。目前是歪L油車，主要是大電池其實沒有想像的貴」、「油電，除非你都是跑長途高速」、「PHEV對每天來回上班50km左右的加上住家能充電超有吸引力吧」。

也有支持「純油」的網友表示「現代的柴油車啊，可加入參考」、「依你的條件柴油最省，真心不騙」、「福斯柴油Caddy maxi空間超大，每公升20km」、「你跑業務還是考慮看看繼續用柴油吧」。

支持「純電」的網友表示「PHEV已經是尷尬車款，能充電不如直上純電，不能充電不如油電省錢省事」、「家裡能充，純電開每天50km更好啊」、「純電省税省停車省保養這些算一算夠不夠抵價差啊，夠就直上別猶豫了，這個是技術趨勢」。