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商品丟櫃檯卡位排隊！她被店員勸說後 留一星負評怒嗆「我不買最大」

聯合新聞網／ 綜合報導
有超市店員表示，日前碰到一名顧客把還沒有要結帳的商品丟在櫃檯，想藉機卡位省去排隊時間，柔性勸說後反遭對方怒嗆「我不買我最大」。 示意圖／Ingimage
有超市店員表示，日前碰到一名顧客把還沒有要結帳的商品丟在櫃檯，想藉機卡位省去排隊時間，柔性勸說後反遭對方怒嗆「我不買我最大」。 示意圖／Ingimage

許多在服務業工作的人，大多秉持著「以客為尊」、「顧客至上」或者「客人永遠是對的」的原則來服務消費者，不僅工作時得面臨各式各樣的突發狀況，有時還得應對「奧客」。一名超市店員表示，日前就因為提醒客人不要把還沒有要結帳的商品丟在櫃檯，結果對方不僅當下爆氣走人，還到網路上留下一星負評嗆說「我不買我最大」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，工作時偶爾會遇到「還沒結帳就把東西丟在櫃檯跑走的人」，考量到這麼做可能會不小心跟別的客人東西搞混，並且佔據有限的櫃檯空間，因此都會禮貌性地勸說，也大多能得到顧客的諒解。

然而，昨（28日）天原PO提醒一名小姐說「不好意思，下次還沒結帳的話，東西請不要先堆放在櫃檯喔」，並且告知有菜籃和推車可以使用，對方卻直接把所有商品丟在櫃檯，生氣表示「不買了」跑掉離開，導致原PO必須要等到店裡沒有客人的時候，再重新把物品拿回去架上歸類。

然而事情還沒到此結束，沒多久原PO就發現該名女顧客在店家的Google評論上留下一星負評，表明是因為看到排隊結帳的人潮太多，不想等待才會選擇直接把東西放在櫃檯，並嗆聲「我不買我最大，如果上班那麼痛苦可以回家，別人不用忍受你的態度」。

圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

原PO將那則一星負評一併截圖分享，吐露心聲說「第一次收到這麼無奈的負評」、「工作好難」、「各位服務業都辛苦了」。不少網友認為該名女客人的行為實在不講理，紛紛打抱不平表示「情緒勒索」、「不想等就別出門了，也沒人需要忍受他啊」、「為什麼一堆奧客都覺得人家上班很痛苦？還不就是因為遇到像他（她）這種奧客」、「（等到）東西被誤拿才在那邊靠腰誰拿了他（她）的東西，當櫃檯只有他（她）一個奧客在用是不是」。

有網友提供原PO建議，倘若下回再遇到類似情形，可以「手邊放購物籃，試試拿給客戶，（如果）客人堅持不拿要放櫃檯，就把那些東西放籃子裡，起碼不會搞亂，籃子也可擺在後方或是腳邊的空位」、「我還看過拿了東西就放櫃檯 ，人跑去再拿東西，根本沒要排隊的意思，不過店員也沒理她，一直結帳有排隊的人」。

「以客為尊」的服務業 遇到奧客就沒轍了嗎？

若是從事服務業會遇到「奧客」已成一種必然，那麼可以如何應對處理？「104職場力」就曾整理出4招應對服務業最常見的客訴狀況，並提供對症下藥的建議。以原PO敘述的情形來看，比較屬於碰到「老子花錢，就是要當大爺」型的奧客，該名女客人覺得既然自己已經進入超市準備花錢，就應該要得到最好的服務。原PO或許可以考慮運用「伸手不打笑臉人」的作法，善用微笑來擊破顧客的傲慢無禮。畢竟這類型的客人追求的是「被當成貴客」的感覺，服務人員不可能做到卑躬屈膝的程度，但掛在臉上的微笑永遠會是最好的武器。

奧客 臉書 Google

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