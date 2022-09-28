待陸遭遇太痛苦！烏克蘭妹奔台 狂讚台男：給我安全感

一名來自烏克蘭的女舞者Daria，非常熱愛舞蹈，先前曾在基輔遇到一名中國大陸舞者，兩人結識組成舞伴，她也跟隨前往大陸繼續跳舞生涯，怎料過程讓她感覺「太痛苦」，便結束與大陸夥伴搭檔的日子，輾轉來台遇上台灣搭檔，讓她十分滿意誇讚「台男給我安全感」。

Daria近日接受YouTube頻道《不要鬧工作室》採訪，表示自己的人生充滿驚喜，小時候曾在電影裡演過小配角，還曾在一間資訊科技公司工作兩年，另外有翻譯學的碩士學位，也曾在美國維吉尼亞州當過游泳救生員，儘管擁有許多經歷，但她最愛的仍是跳舞這件事。

Daria透露，在基輔時碰上一名中國大陸舞伴，兩人搭檔跳了2年，後來跟隨前往大陸繼續跳舞生涯，但她表示「那場際遇實在太痛苦，不想談論那段過往」，她輾轉在臉書上找到一名台灣男生，當時雙方都在找跳舞搭檔，對方也替她介紹1間台灣的舞蹈教室，並提供在台發展機會，經過幾個月的申請等待後，最終她也順利來台。

Daria說道，「非常感謝我的搭檔和台灣，他讓我有安全感，他很棒！是個好人，也是個好朋友」，Daria解釋在跳舞圈裡，透過網路找尋搭檔很正常，因為有時在自己國家反倒不太好找適合的人，通常組隊前會先面試舞技，但由於這次雙方身處不同國家因此無法這麼做。

另外，Daria也表示自己很愛吃，來到台灣是一件很興奮的事情，身邊也有很多人會跟她討論與食物相關的話題。