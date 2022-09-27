他好奇日本高價溫泉旅館評價？ 網舉一證據「台灣這點比不上」

台灣即將開放邊境，不少人都相當期待出國旅遊，尤其是台灣人特愛的日本，除了觀光客必去的景點，也有許多人鍾愛日本的溫泉旅館' rel='溫泉旅館' data-rel='/2/110950' class='tag'>溫泉旅館，星野集團旗下許多飯店過去也十分熱門。不過，近日有網友在PTT發文表示，自己最近瀏覽了許多溫泉旅館，卻發現星野旗下飯店在Google的評價不高，好奇是什麼狀況。

原PO表示，近日他又開始像以往一樣搜尋日本的溫泉旅館，經過這幾年不能出國的時間，星野似乎也擴張了一些新據點，打算趁著這波日圓貶值體驗一下星野溫泉，「但卻發現，其實它蠻多在Google上的評分都不高，星野不是以服務聞名嗎？請教一下什麼狀況呢？」發文者進一步解釋，「想去的是白老站新開的那間界 ポロト，評價不太高，鹿兒島新開的那間也是，就覺得很奇怪，光看網路上房間照是挺美的」。

有網友將矛頭指向「中資入主」，「中國人這兩年買了一堆日本的地跟旅館」、「被中國買下有變差，以前比較好，但還是不錯啦」。經查，中國的上海豫園旅遊商城在2015年11月將星野集團旗下的北海道著名觀光地「TOMAMU星野度假村」以約183億日圓（約新台幣40億元）的價格買下，其他分店仍屬星野集團。

網友也分析「星野等級很多hoshinoya（虹夕諾雅）、界、星野resort、OMO」。還有人點出某些系列「界系列感覺比較滑算」、「OMO1不知道好不好，想住看看」。也有網友替星野說話：「Google誰都能評，訂房網站只有去的人才能評，而且意見都會寫很多，準多了」、「北海道星野我覺得很不錯，這幾年覺得台灣飯店價格不輸它但品質真的比不上」、「再差也比台灣好」、「前幾年去住北海道星野覺得其實還不錯，唯一覺得不怎麼樣的地方大概是餐廳很普吧」。

※ Google 評論僅供參考，建議上日本訂房網頁查詢