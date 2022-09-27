租屋驚見廁所沒「排水孔」 房東冷回1句話網氣炸轟：超缺德
租屋族不時會碰上「奇形怪狀」的房子，有些缺點在租屋前就能及時發現，但魔鬼往往藏細節裡，民眾卻實際「親身體驗」才會發現。先前有民眾在臉書「靠北租屋2.0」匿名發文，他表示自己這輩子第一次住到廁所沒有排水孔的房子，向房東反映卻愛理不理，更給出超不負責任回應，讓原PO氣得提醒大家別「踩雷」。
網友在靠北租屋2.0投稿並放上一間裝潢相當不錯的廁所圖，他抱怨這輩子第一次住到廁所沒有排水孔的，房東的態度也愛理不理，甚至要他「自己拿拖把吸一吸就好」，令原PO相當傻眼並果斷退租，也公布房子相關資訊，「住到算你衰」。
貼文曝光後，網友直呼這間房子肯定有問題：「樣品屋，參觀用的」、「我家人洗澡洗一個半小時，那，那，不就淹水了！」、「洗澡只能坐在馬桶上乾擦啦 」、「怪不得浴室這麼乾淨，原來這廁所是裝飾用的 」。也有網友在租屋網站搜尋到這個物件，15坪的獨立套房位在台北市精華地段，一個月租金要價24999，目前該物件已經下架。
此外，不少網友留言補充，歐美地區許多房子的廁所都沒有排水孔，原因是外國人很習慣直接在浴缸內洗澡，也有人指出台灣的氣候較歐美潮濕，排水孔仍是廁所必備。
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