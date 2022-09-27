無業新手媽徵「恩典牌」條件曝光 網友群起打臉：下西下井

新生兒長很快，衣褲、鞋穿戴幾次就太小了，若全都買新的很傷荷包，所以家有新生兒的父母，大都會接收親友贈與的「恩典牌」，省錢又物盡其用。但日前有網友發文抱怨一位新手媽媽，「原來現在恩典牌社團，還能指定比較高單價的商品，還只收全新或八九成新」，讓網友們忍不住群起炮轟「突然分不清是乞丐還是土匪」。

日前有一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，原PO說他在facebook社團「恩典牌免費贈送區」中看到一篇奇文，有一位新手媽媽在該社團中徵物，寫到「因第一胎是雙胞胎，辭職待產中，預產期是年底的雙虎寶寶，希望能徵求以下全新或8-9成新物品」，從新手媽媽貼出的條件可看到，徵求的物品從奶瓶消毒箱、嬰兒床 到推車都有，還會指定品牌...等等。原PO笑說臉皮滿厚實的「原來現在恩典牌社團，還能指定比較高單價的商品，還只收全新或八九成新」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這是伸手牌社團？」、「都是恩典了，還要求品牌，傻眼」、「指定品牌還要八九成新，說需要幫助要求還這麼多，小廠牌就不行？」、「她在許願嗎？真的很敢！」、「都要恩典牌了，還指定品牌是啥小？」、「突然分不清是乞丐還是土匪」、「奇文共賞，結案」。

有同樣是「恩典牌免費贈送區」社團的網友上來留言，「我加到那個社團第一次看到被打臉成這樣的媽媽，傻眼了，不過這個文要不打臉還真難」、「這種的就不用幫她了，下西下井」、「恩典牌不是堪用就好嗎？還要求全新，8、9成新！誰給她的臉」、「人家願意分享就好謙虛偷笑了，還敢要求品質」。

也有網友看到奇文，忍不住歪樓，「跪求新台幣，不用太新也沒關係」、「直接幫雙虎寶寶徵9成新的媽媽比較實際」、「不會是詐騙去轉手賣吧？」。

另外，也有網友以過來人的經驗分享說，「辭職待產就是錯誤，明明可以請安胎假，到生產請產假最起碼還有收入，產假休完還可以休半年育嬰留停半年8成薪」、「現在正常一點的企業是不會亂搞孕婦的，我老婆直接生產前一個月安胎假請假下去，生產後育嬰留停半年，他回歸職場後換我育嬰留停」、「而且生產勞保還有給付…所以這人不值得可憐」。