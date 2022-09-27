「拒投國民黨」布條店家評論區湧「5星好評」 網友：老闆懂行銷

位於嘉義市的「陳聰明沙鍋魚頭」日前在店門口掛上醒目的「全國人民拒投國民黨人，共匪同路人」布條，引發民眾熱議。近日則有網友發現，自從陳聰明沙鍋魚頭掛布條後，Google評論區瞬間出現許多「5星好評」，令網友直呼「老闆這波推銷真的很聰明。」

「陳聰明沙鍋魚頭」過去在俄烏戰爭爆發時也曾掛布條力挺烏克蘭，這回店家搭上選舉熱潮，在店門口掛上「11/26（六）全國人民拒投國民黨人，共匪同路人」布條，引起民眾討論，但也波及到同在嘉義市的「林聰明沙鍋魚頭」，這家名店因為被誤認成是掛布條的店家，電話被民眾打爆，林聰明也急忙澄清，生意歸生意、政治歸政治，沙鍋魚頭沒有顏色 。

近日網友更發現，陳聰明沙鍋魚頭掛布條的新聞發布後，吸引民眾朝聖，Google評論區也瞬間出現許多「5星好評」：「東西好吃！ 老闆也很有種！」、「有尬斯的台灣人！給個讚」、「超好吃的，老闆又爽快」、「有堅強的後盾，生意一定旺旺旺」。在Dcard發文的網友指出：「上新聞前後的評價差好多，而且上新聞後的評價幾乎跟好不好吃無關，老闆這波推銷真的很聰明。」