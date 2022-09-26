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面試官很好騙？新人求職先提「借支1萬元」 網友開條件笑勸要錄取

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享面試求職者的經驗，竟被求職者當場要求借支1萬元。 示意圖／ingimage
一名網友分享面試求職者的經驗，竟被求職者當場要求借支1萬元。 示意圖／ingimage

求職新人百百種，近日一名網友就分享自己遇到的奇葩求職者，沒有經驗的求職者期望公司可以開出3萬5薪資待遇，但卻在面試過程中向他「借支1萬元」，又說1個月後才能上班，讓原PO當場傻眼。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社二館」發文分享他某次面試求職者的過程，這名求職者表明自己沒有經驗，並開出3萬5的薪資待遇，面試當下還先口頭借支1萬元薪水，又說得等到1個月後才能上班，這讓原PO感嘆「我看起來很好騙是嗎？」

網友們一聽也無奈笑了，紛紛留言表示「出門左轉，不送～」、「智力測驗啊！擺明跟親友借不到錢跑來騙」、「叫他先繳保證金10萬」、「高級上班族耶～」、「工作沒經驗，借錢倒是經驗豐富」。

但也有人建議原PO勇敢嘗試錄取看看，「比照當鋪模式，他需要押東西」、「借錢要拿東西來抵押啊」、「沒問題⋯上工後15天可支1萬元」。

爆廢公社 求職 面試 薪資

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