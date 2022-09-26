國門解封倒數！他問「3年來國旅哪裡進步？」 眾人齊喊1答案

受到新冠肺炎疫情影響，不僅國人出國旅遊受限，就連外國觀光客都無法自由入境台灣。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問「三年過去了，大家覺得台灣觀光到底哪裡有進步呢？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「這三年台灣國旅有什麼改變？」為題發文，原PO透露自己在疫情期間到台灣各地旅遊，少說也花了好幾萬元在國旅上，「如果說疫情前國旅難賺錢，導致要進化有困難，好啊，閉關三年強制消費，旅館兩人房一晚四千起跳到上萬也是供不應求」。

不僅如此，原PO提到自從有了國旅補助後，有些旅館甚至故意把房價調高，大家還是忍下去繼續支持國家觀光發展，「大局為重，相忍為國共體時艱，想說終於有機會讓台灣觀光超車外國了」。

沒想到，原PO發現不少老街和夜市都互相複製，銅板美食的衛生條件還很差，就連一晚要價4千元以上的民宿，也沒有附贈早餐和車位，整體只有網紅業配變多而已。此外，原PO表示有些一晚2萬元以上的住宿，都會主打自己的CP值很高，結果各種美照其實都是一次性景點。對此，原PO好奇詢問「三年過去了，大家覺得台灣觀光到底哪裡有進步呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「各地老街逛累了，手癢還有娃娃機可以玩」、「台灣老街去一個，可以買齊全部的特產」、「越來越爛了，發現反正放著爛也會有補助」、「一次性景點拍完照就沒了，還要門票」。

其中，最多網友認為價格明顯提高，「價錢更貴，一堆旅館比日本還貴」、「現在住宿超貴，不知道在貴什麼」、「出去玩就是等被宰」、「CP值變更低」、「價錢有進步，更貴了」、「進步超多的，我說價格」、「變貴很有感」、「變貴而已」。

最後，也有網友提到自己寧可選擇出國玩，「已經買好兩大兩小東京機票12萬，不爽國旅」、「嘻嘻，我也買好機票了」、「那個價錢跟那個品質，我寧願住日本」、「寧願花機票去日本」、「日本CP值完勝」。