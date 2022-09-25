未走正常程序！她爆警員用臉書私訊自己遭通緝 結局竟搞烏龍

俗話說「警察是人民的公僕」，不過近日有女網友在網路上發文抱怨，桃園有警員利用臉書私訊，表示原PO被通緝，結果僅是烏龍一場，原PO只是與通緝犯同名同姓，但因聯絡方式不符合正當辦案程序，讓女網友非常傻眼。

原PO在Dcard上發文表示，先前在臉書收到一則私訊，對方表示自己是桃園的警察，且告知她被新北市地檢署通緝，起初她以為是詐騙，撥打165反詐騙電話諮詢後，165反詐騙專員表示，若有疑慮可以打去警局詢問那名員警所服務的分局、單位、姓名。

後來詢問後，確實有這名警察任職，但經對比資料後發現原PO的出生年、身分證字號、戶籍地與該通緝犯完全不同，僅是同名同姓。警員則表示，「啊...找錯人了」，後來也沒有道歉，令原PO感受不佳。

網友收到自稱警察的臉書私訊。圖擷自Dcard

她氣憤表示，「掛完電話整個滿頭問號，現在警察這樣辦案的？」並抱怨該警員不符合正當流程，電話中一開始只表示自己是警察也不說哪個分局、姓名，身分也不確認，一直說自己被通緝。

不過也有其他網友分享，曾經自己的學生證掉了被送去派出所，警察用FB私訊聯絡。對此，底下網友則回覆，「感覺這種都是自己私下處理，沒有照程序走」、「我也是，警察私訊我說我學生證掉了被人撿到」、「真的照程序走，妳大概幾個月後才會收到」。

許多網友紛紛留言表示，「我也會以為是詐騙的，第一次看到會私訊的」、「怎麼可能都沒公文給妳，檢舉他」、「這是警察釣通緝犯的新招嗎」、「稅金真的感覺丟到水裡」、「有些警察為了便宜行事就會這樣做」。