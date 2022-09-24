乘客誤觸下車鈴！司機賭氣罷開停路邊 無辜阿嬤下車慘被大罵

不少人每天都需要仰賴公車通勤，也相當習慣上車前舉手招車，以及下車時提前按鈴的動作。一名網友在網路上發文，透露因為有人誤按下車鈴，結果司機不僅暴怒大聲謾罵，甚至還不繼續行駛，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「因有人誤按下車鈴，公車司機暴怒死不開車」為題發文，原PO透露下課時搭公車回家，結果下橋之後大塞車，每台車大概都是十分鐘只能動一步的感覺，整路都感受到司機的不耐煩。然而，好不容易通過最塞的路段，這時有人按了下車鈴，司機便在下一站停車，結果卻沒有人下車，因此可能是有人誤按了。

沒想到，司機馬上暴怒，一直罵「到底是誰按的？怎樣？不把我們司機當人看嗎？」原PO透露司機不斷大吼大叫，耗了快十分鐘都不開車。事情還沒結束，這時有一名阿嬤似乎因為趕時間，於是想要先下車搭另一台公車，同時不斷強調不是自己誤按下車鈴，本來也不是要在這邊下車，結果司機卻對阿嬤繼續大聲謾罵。

原PO表示公車就這樣一動也不動，停在公車站沒有要開走的意思，直到最後整台公車的人全部都下車，司機才把公車開走。對此，原PO直呼「超級無言，一般不是問沒人下車就會開走了嗎⋯？真的是第一次遇到這麼有病的司機欸，原本一小時前就該到家了，真是可怕的一天」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「投訴電話寫出來就是用在這種人身上的」、「麻煩投訴，為每個乘客製造良好的乘車環境」、「遇到這種在車上不要跟司機衝突，不會知道他下一步會不會突然帶著大家一起走」、「一定要投訴起來，太扯，情緒失控不要開車欸」、「這也太瘋了吧，好可怕」、「遇到這樣的司機也太委屈了吧」、「如果我是不小心按錯的那個，我一定嚇到翻掉」、「所以絕對不搭公車，遇到這種素質低的，自己難受又丟臉」。

另外，也有網友分享類似經驗，「以前搭過一班公車有人按卻沒人下車，結果司機暴怒說什麼要PO上網，然後故意每站都停看誰下車，我們車上乘客都傻眼」、「我之前也遇過有人不小心按到下車鈴，司機生氣停路邊然後開始罵人」、「我有遇過巔峰時段有人誤觸下車鈴被逼要下車，說不下車就全部等他一個人下車再走」。