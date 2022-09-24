快訊

MLB／普神再臨！連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

告定周玉蔻！被指為蔣孝嚴昔日緋聞女主角 張淑娟下周一將提告

伊朗反政府示威持續延燒 美國政府放寬網路限制、馬斯克表態出手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷凍水餃下鍋總黏在一起該怎麼煮？內行解答網喊：煮錯好幾年

聯合新聞網／ 綜合報導
冷凍水餃下鍋時皮常黏在一起，有網友求救發問引起內行解答。示意圖／ingimage
冷凍水餃下鍋時皮常黏在一起，有網友求救發問引起內行解答。示意圖／ingimage

冷凍水餃方便煮食是不少家庭必備好物，但下鍋時常常會發現水餃間的皮都黏在一起，即使煮了也還是分不開，甚至會弄破皮，有網友為此求救，引起內行人分享烹飪方法，讓人直呼「煮錯好幾年了！」

一名網友在臉書社團《家常菜》發文求救，表示想煮冷凍水餃時發現包裝內的水餃全部黏在一起，不知該如何是好，「要怎麼拆散他們？線上等」。

貼文吸引網友紛紛回覆「沒救了，直接做成煎餃吧」、「帶它們去一趟指南宮就拆散了」、「下水煮自然就分開了」、「冰的時候水分太多，趁還沒融化快點敲開」、「這絕對是退冰之後又放回去冷凍」。

不過PO文也釣出內行的網友指出要用冷水煮，「一定要冷水下鍋，不能水燒開才下」、「直接冷水下鍋煮，煮完就散開了」、「如果中間能重複加兩三碗水，煮出來水餃漂亮又好吃」、「冷水煮水餃，不要大滾，保持中滾就不會破皮」、「現包才用熱水煮，不然冷凍水餃容易皮煮不透」。

水餃

延伸閱讀

人妻泣訴30多歲老公是媽寶「連水餃都不會煮」 遭網友冷回4字

龍門客棧創辦人辭世 饕客回憶最推「這一味」而非水餃

男子曬「客製化綜合水餃」一次8種口味 網：原來可以這樣點！

冷凍水餃哪牌最頂？老饕點名「林青霞愛店」：不沾醬也好吃

相關新聞

便當店超愛用茄子當配菜 內行人揭開店家背後「2大考量」

外食選擇相當豐富，其中便當店就是不少人的首選，不僅份量足夠，還可以一次攝取到多種營養。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問「為什麼便當店都很愛夾茄子當配菜？」貼文曝光後也掀起討論。

冷凍水餃下鍋總黏在一起該怎麼煮？內行解答網喊：煮錯好幾年

冷凍水餃方便煮食是不少家庭必備好物，但下鍋時常常會發現水餃間的皮都黏在一起，即使煮了也還是分不開，甚至會弄破皮，有網友為此求救，引起內行人分享烹飪方法，讓人直呼「煮錯好幾年了！」

去日本自由行走上萬步都不累？網點「關鍵原因」：台灣跟不上

行政院預告10月13日將啟動國門「0+7」檢疫方案，許多國人已經按耐不住想出國的心，著手安排旅遊計畫，其中又以「日本」最受歡迎。有網友好奇，很常聽到人家去日本一天都走幾萬步，但在台灣卻連去巷口倒垃圾都要騎機車，有內行人也講出了「背後關鍵原因」。

恐龍媽放任孩在馬路上玩耍 反怪路人不幫忙顧「沒良心」

帶孩子出門時，通常家長會更加留意孩子的動向，避免小孩在外面發生意外，但日前有位網友抱怨，她看到有個小孩在人不多的馬路上玩耍，認為並無危險性，所以沒有前往制止，過了一陣子孩子的媽媽出現後，反而衝過去怪原PO「為什麼不幫忙顧小孩？」文章一出，讓網友傻眼直呼「這媽媽太扯了」。

奧客吃甜點吃到飽外帶 被收360元竟反嗆：要錢喔？

奧客無極限！一名甜點吃到飽的員工抱怨，近日遇到一位客人結帳時想外帶甜點，另外向他收取360元，客人竟回「蛤？要錢喔？」讓他相當傻眼，反問他「買蛋糕為何不用付錢？」

開會中男同事突唱情歌告白 大夥笑到發抖她崩潰：尬到發寒

在兩人互相喜歡的前提下，在眾人面前告白也許是件浪漫的事，然而若是不顧對方感受的告白，可能反而造成另一方的困擾。一名網友抱怨，辦公室男同事在會議室對她開唱情歌告白，當時許多人正在開會，其他同事笑到發抖，讓她尷尬到發寒，崩潰直呼「根本大型社死現場！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。