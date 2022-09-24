冷凍水餃下鍋總黏在一起該怎麼煮？內行解答網喊：煮錯好幾年

冷凍水餃方便煮食是不少家庭必備好物，但下鍋時常常會發現水餃間的皮都黏在一起，即使煮了也還是分不開，甚至會弄破皮，有網友為此求救，引起內行人分享烹飪方法，讓人直呼「煮錯好幾年了！」

一名網友在臉書社團《家常菜》發文求救，表示想煮冷凍水餃時發現包裝內的水餃全部黏在一起，不知該如何是好，「要怎麼拆散他們？線上等」。

貼文吸引網友紛紛回覆「沒救了，直接做成煎餃吧」、「帶它們去一趟指南宮就拆散了」、「下水煮自然就分開了」、「冰的時候水分太多，趁還沒融化快點敲開」、「這絕對是退冰之後又放回去冷凍」。

不過PO文也釣出內行的網友指出要用冷水煮，「一定要冷水下鍋，不能水燒開才下」、「直接冷水下鍋煮，煮完就散開了」、「如果中間能重複加兩三碗水，煮出來水餃漂亮又好吃」、「冷水煮水餃，不要大滾，保持中滾就不會破皮」、「現包才用熱水煮，不然冷凍水餃容易皮煮不透」。