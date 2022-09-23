開會中男同事突唱情歌告白 大夥笑到發抖她崩潰：尬到發寒

在兩人互相喜歡的前提下，在眾人面前告白也許是件浪漫的事，然而若是不顧對方感受的告白，可能反而造成另一方的困擾。一名網友抱怨，辦公室男同事在會議室對她開唱情歌告白，當時許多人正在開會，其他同事笑到發抖，讓她尷尬到發寒，崩潰直呼「根本大型社死現場！」

一名網友在論壇Dcard發文表示，她的職場同事喜歡她，但她對他沒有意思，近日某部門正在開會，該部門的同事突然叫她的部門同事全員進會議室，本來以為是要加入會議，想不到竟是男同事在會議室中開唱情歌「無可救藥」。

該網友崩潰表示，「根本大型社死現場，原地死亡，還播音樂，有BGM！好多人笑到發抖，但我尷尬到發寒，那個歌詞也是尷尬到爆炸，請問我之後該如何面對同事，大家教教我，呃，我是不是被拿來練習勇敢了？」

其他網友紛紛留言「無論有沒有在一起，妳跟他這件事將在公司茶餘飯後話題上寫下一筆」、「不熟還當眾告白，尬爆」、「太尷尬了吧，如果我在場應該可以用腳摳出一個三室兩廳」、「這時候妳應該來一首梁靜茹的勇氣」。